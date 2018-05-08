Хоккеисты сборной России установили рекорд на чемпионате мира в Дании

Сборная России по хоккею установила новый рекорд. На проходящем в Дании чемпионате мира российская команда пока не пропустила ни одной шайбы, сообщает "Советский спорт"

"180 минут со старта чемпионата мира без пропущенных шайб — это новый рекорд отечественной сборной на данных турнирах. До вчерашнего дня максимум был 139 минут и 47 секунд на чемпионате мира 1983 года", — говорится в сообщении Федерации хоккея России (ФХР).

Рекорд по общему времени без пропущенных шайб на мировом первенстве был установлен в 2017 году и равняется 201 минуте и 50 секундам.

Ранее сообщалось, что на матче чемпионата мира по хоккею Россия — Чехия ожидается аншлаг.