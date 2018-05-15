Хоккейная сборная записала видеообращение к участникам ЕГЭ

Сборная России по хоккею записала видеообращение к участникам ЕГЭ

Основной этап сдачи ЕГЭ-2018 пройдёт с 28 мая по 2 июля 2018 г. В экзамене примут участие более 640 тыс. выпускников.

Сборная России по хоккею записала видеообращение к сдающим Единый государственный экзамен (ЕГЭ).

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