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Хоккейная сборная записала видеообращение к участникам ЕГЭ
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Сборная России по хоккею записала видеообращение к участникам ЕГЭ 

RT на русском 2 часа назад
Сборная России по хоккею записала видеообращение к сдающим Единый государственный экзамен (ЕГЭ).
«Хороший результат на ЕГЭ — это ваша победа. Пусть она будет честной», — заявил главный тренер сборной России Илья Воробьёв.
Капитан сборной России Павел Дацюк призвал верить в себя и отметил, что родители являются самыми преданными болельщиками.
Свои пожелания также оставили Никита Трямкин, Владислав Гавриков, Кирилл Капризов и Михаил Григоренко.
Основной этап сдачи ЕГЭ-2018 пройдёт с 28 мая по 2 июля 2018 г. В экзамене примут участие более 640 тыс. выпускников.
Ранее капитан сборной Швеции по хоккею Микаэль Баклунд заявил, что Россия является самым тяжёлым соперником на групповом этапе чемпионата мира в Дании.
RT на русском: последние новости
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