Чемпионат мира по хоккею 2018: Швейцария — Австрия (5 мая, 13:15), прогноз

5 мая, во второй соревновательный день чемпионата мира по хоккею 2018 года, сыграют соперники по группе А — сборные Швейцарии и Австрии. Встреча пройдет в 13:15 на «Роял Арене» в Копенгагене (Дания).

Последняя очная встреча команд состоялась на чемпионате мира 2015 года. Тогда по буллитам победили австрийцы (3:4).

Примечательно, что обе сборные тренируют наставники-швейцарцы: Патрик Фишер — команду своей родины, а Роджер Бадер — австрийцев.

Эксперты, учитывая подкрепление из Национальной хоккейной лиги, а также последние выступления команд на чемпионатах мира, считают фаворитом предстоящего матча сборную Швейцарии.

Составы команд

Тренеры

Швейцария: Патрик Фишер.

Австрия: Роджер Бадер.

Вратари

Швейцария: Рето Берра, Леонардо Дженони, Жилль Зенн.

Защитники

Нападающие