5 мая, во второй соревновательный день чемпионата мира по хоккею 2018 года, сыграют соперники по группе А — сборные Швейцарии и Австрии. Встреча пройдет в 13:15 на «Роял Арене» в Копенгагене (Дания).
Последняя очная встреча команд состоялась на чемпионате мира 2015 года. Тогда по буллитам победили австрийцы (3:4).
На мировое первенство нынешнего года в сборную Швейцарии приехали четверо игроков команд НХЛ — вратарь Рето Берра из «Анахайм Дакс», защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Мирко Мюллер и нападающие Свен Андригетто из «Колорадо Эвеланш» и Нино Нидеррайтер из «Миннесоты Уайлд». Между тем в составе Австрии такой игрок лишь один — форвард «Филадельфии Флайерз» Михаэль Раффль.
Примечательно, что обе сборные тренируют наставники-швейцарцы: Патрик Фишер — команду своей родины, а Роджер Бадер — австрийцев.
Эксперты, учитывая подкрепление из Национальной хоккейной лиги, а также последние выступления команд на чемпионатах мира, считают фаворитом предстоящего матча сборную Швейцарии.
Составы команд
Тренеры
Швейцария: Патрик Фишер.
Австрия: Роджер Бадер.
Вратари
Швейцария: Рето Берра, Леонардо Дженони, Жилль Зенн.
Австрия: Давид Киккерт, Давид Мадленер, Бернхард Штаркбаум.
Защитники
Швейцария: Йоэль Дженацци, Рафаэль Диас, Йонас Зигенталер, Дин Кукан, Мирко Мюллер, Дэйв Суттер, Рамон Унтерзандер, Михаэль Фора, Лукас Фрик.
Австрия: Марио Альтман, Лейн Вивайрос, Патрик Петер, Стивен Стронг, Штефан Ульмер, Клеменс Унтервегер, Доминик Хайнрих, Маркус Шлахер, Мартин Шумниг.
Нападающие
Швейцария: Свен Андригетто, Крис Бальтисбергер, Самуэль Вальзер, Йоэль Вермин, Энцо Корви, Симон Мозер, Нино Нидеррайтер, Дамьен Риа, Ноа Род, Томас Рюфенахт, Гаэтан Хас, Грегори Хофман, Рето Шеппи, Тристан Шервай.
Австрия: Даниэль Вогер, Мануэль Ганаль, Лукас Кайнц, Константин Комарек, Брайан Леблер, Патрик Обрист, Александр Раухенвальд, Михаэль Раффль, Лукас Хаудум, Фабио Хофер, Томас Хундертпфунд, Доминик Цвергер, Александер Циян, Петер Шнайдер, Патрик Шпаннринг.
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