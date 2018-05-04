Чемпионат мира по хоккею 2018: Норвегия — Латвия (5 мая, 13:15), прогноз

5 мая в 13:15 по московскому времени состоится очередной матч группы В чемпионата мира по хоккею 2018 года. На стадионе «Йюске Банк Боксен» в датском Хернинге сыграют команды Норвегии и Латвии.

В последних пяти матчах друг с другом норвежцы одержали три победы, а латвийцы — две.

В 2007 году со счетом 7:4 победу одержала сборная Норвегии, год спустя — Латвия (1:4), в 2010-м — победили латвийцы (0:5), а в 2012 и 2016-м — скандинавы (3:0 и 3:1 соответственно).

Между тем, согласно рейтингам и вратарей, и защитников, и нападающих, которые составил «Чемпионат», команда Латвии обходит конкурентов из Норвегии. В том числе по этой причине эксперты считают фаворитом предстоящего матча именно латвийцев.

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