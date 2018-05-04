5 мая в 13:15 по московскому времени состоится очередной матч группы В чемпионата мира по хоккею 2018 года. На стадионе «Йюске Банк Боксен» в датском Хернинге сыграют команды Норвегии и Латвии.
В последних пяти матчах друг с другом норвежцы одержали три победы, а латвийцы — две.
В 2007 году со счетом 7:4 победу одержала сборная Норвегии, год спустя — Латвия (1:4), в 2010-м — победили латвийцы (0:5), а в 2012 и 2016-м — скандинавы (3:0 и 3:1 соответственно).
Между тем, согласно рейтингам и вратарей, и защитников, и нападающих, которые составил «Чемпионат», команда Латвии обходит конкурентов из Норвегии. В том числе по этой причине эксперты считают фаворитом предстоящего матча именно латвийцев.
Составы команд
Тренеры
Норвегия: Петтер Торесен. Латвия: Боб Хартли.
Вратари
Норвегия: Хенрик Хольм, Ларс Хеуген, Хенрик Хеукеланд. Латвия: Кристерс Гудлевскис, Матис Кивлениекс, Элвис Мерзликин.
Защитники
Норвегия: Александер Бонсаксен, Кристиан Булль, Йоханнес Йоханнесен, Деннис Свеум, Виллиам Стрем, Даниэль Сервик, Юнас Холес, Стефан Эспеланд. Латвия: Увис Балинскис, Гунтис Галвиньш, Кристапс Зиле, Кристиан Рубинс, Эдгарс Сиксна, Кристапс Сотниекс, Ральф Фрейбергс, Оскар Цибульскис.
Нападающие
Норвегия: Андерс Бастиансен, Томас Валькве Ольсен, Томми Кристиансен, Тобиас Линдстрем, Матис Олимб, Кен-Андре Олимб, Никлас Роэст, Мартин Реймарк, Эйрик Сальстен, Стеффен Торесен, Матиас Треттенес, Кристиан Форсберг, Микаэль Хага, Лудвиг Хофф. Латвия: Родриго Аболс, Рудольф Балцерс, Оскар Батня, Роберт Букартс, Рихард Букартс, Андрис Джериньш, Никита Евпалов, Микс Индрашис, Мартиньш Карсумс, Рональд Кениньш, Гинтс Мейя, Виталий Павлов, Френкс Разгалс, Микелис Редлихс, Гунарс Скворцов.
Проследить за ходом матча вы можете на «Чемпионате».