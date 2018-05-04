Кошечкин защитит ворота россиян в матче с Францией

Ворота сборной России в первом матче чемпионата мира по хоккею будет защищать Василий Кошечкин из магнитогорского «Металлурга», сообщает Федерация хоккея России.

В пятницу национальная команда матчем против сборной Франции открывает ЧМ в Дании. Начало — в 17:15 по московскому времени.

Россияне выступают в группе А. Кроме России и Франции в нее входят Австрия, Беларусь, Чехия, Словакия, Швеция и Швейцария.

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