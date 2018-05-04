Кошечкин защитит ворота россиян в матче с Францией 

Ворота сборной России в первом матче чемпионата мира по хоккею будет защищать Василий Кошечкин из магнитогорского «Металлурга», сообщает Федерация хоккея России.
В расширенный список команды, возглавляемой Ильей Воробьевым, попали 26 хоккеистов. Это вратари Кошечкин, Илья Сорокин и Игорь Шестеркин, защитники Никита Нестеров, Богдан Киселевич, Никита Зайцев, Владислав Гавриков, Динар Хафизуллин, Егор Яковлев, Алексей Береглазов, Никита Трямкин, а также нападающие Павел Дацюк, Никита Гусев, Александр Барабанов, Илья Каблуков, Алексей Бывальцев, Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Сергей Андронов, Максим Шалунов, Евгений Дадонов, Максим Мамин, Артем Анисимов, Павел Бучневич, Никита Сошников, Илья Михеев.
В пятницу национальная команда матчем против сборной Франции открывает ЧМ в Дании. Начало — в 17:15 по московскому времени.
Россияне выступают в группе А. Кроме России и Франции в нее входят Австрия, Беларусь, Чехия, Словакия, Швеция и Швейцария.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ