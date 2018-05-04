Почему сборной России будет тяжело

Если команда Ильи Воробьёва преодолеет эти трудности, то сможет приятно удивить.

4 мая сборная России стартует на чемпионате мира матчем с Францией. Объясняем, почему коллективу Ильи Воробьёва будет непросто на мировом первенстве и на что следует обратить особое внимание.

Недостаток опыта у тренерского штаба

С уходом Олега Знарка и Харийса Витолиньша опыта у тренерского штаба сборной значительно поубавилось. Нет, никто не ставит под сомнение профессионализм наших тренеров. Но, к примеру, Анвар Гатиятулин по ходу сезона даже представить не мог, что будет работать в национальной команде страны, а теперь является её тренером на чемпионате мира. Достаточно неожиданно всё получилось и для сидевшего без работы Алексея Кудашова . Наладить «химию» и полное взаимопонимание среди тренеров — одна из задач, которая стоит перед Ильёй Воробьёвым. Трудности в этом плане будут. Другое дело, насколько грамотно специалист сумеет их преодолеть.

Ответственность Ильи Воробьёва

Эта причина вытекает из предыдущей. Очень хочется, чтобы у Ильи Воробьёва в сборной всё получилось. Специалист он грамотный, многое повидавший на клубном уровне и поработавший бок о бок с такими мэтрами, как Майк Кинэн Пол Морис . Однако сейчас на молодого российского тренера свалилась даже не большая, а огромная ответственность. Воробьёв прекрасно понимает, что в случае неудачи всех собак повесят именно на него. С одной стороны, Воробьёв получил великолепный шанс проявить себя, с другой — взял на себя риск попасть под потоки критики. Справится ли Илья Петрович с такой нагрузкой?

Не приехали звёздные игроки из НХЛ

Артемия Панарина, Эту тему не получится обойти ни при каких условиях. Да, в нынешней команде хватает высококлассных хоккеистов. Есть опытные, проверенные люди. Но звезда и опора, по сути, одна. Речь о капитане Павле Дацюке. Но он слишком возрастной хоккеист, у него в любой момент может случиться рецидив травмы, да и в НХЛ Дацюк давно не играет. Безусловно, нехватка Александра Радулова Сергея Бобровского будет ощущаться. Российской сборной будет тяжело в тот момент, когда на первый план начнут выходить люди, способные решить судьбу встречи в одиночку. Особенно это актуально для матчей навылет.

Измученный и уставший Кошечкин

Думается, что президент ФХР Владислав Третьяк немного лукавил, когда говорил, что голкипер сборной России Василий Кошечкин горит желанием сыграть на чемпионате мира. Просто отказать сборной Василий не может. Но нужно понимать, что он провёл тяжёлый сезон в «Металлурге» и слетал на Олимпиаду, после которой устал не только физически, но и психологически. Василий буквально измучен, но его продолжают возить на все турниры. Поэтому снова напрашивается вопрос относительно невызова Эмиля Гарипова , находящегося на пике формы. Посмотрим, к чему приведёт очередная порция нагрузки на Кошечкина.

Мощь соперников

Нынешний состав сборной России — один из слабейших по именам за последнее время. Число отказников превысило все разумные пределы. В свою очередь у соперников собрались очень приличные составы. К Канаде приехали Макдэвид и Эберле, к США — Кейн и Годро. Такого, как на недавней Олимпиаде в Корее, на нынешнем первенстве планеты точно не будет. Звёздных игроков у соперников российской команды хватает, так что проблем может доставить любой. Причём как на групповом этапе, так и на стадии плей-офф. Не зря форвард россиян Павел Бучневич отметил, что слабых команд здесь вообще нет.