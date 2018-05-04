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Чемпионат мира по хоккею 2018: США — Канада (4 мая, 17:15)
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Чемпионат мира по хоккею 2018: США — Канада (4 мая, 17:15) 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Начался очередной матч хоккейного противостояния США и Канады. Встреча проходит на стадионе «Йюске Банк Боксен» в датском городе Хернинге в рамках группы В чемпионата мира по хоккею 2018 года.
По мнению спортивных экспертов, в нынешнем году американцы отнеслись к мировому первенству серьезно, привезя сильный состав, и считают своей минимальной задачей выход в полуфинал.
Между тем клюшка в американском колесе может оказаться уже в самом начале турнира, так как сборная США не может победить канадцев в течение последних шести лет. Последний раз это произошло на победном для России ЧМ-2012 — 5:4 в овертайме.
Четыре предыдущих встречи завершились для команды Соединенных Штатов поражениями: 0:1 на Олимпийских играх 2014 года, 1:5 на групповом этапе чемпионата мира-2016, 3:4 в полуфинале того же турнира, а также 2:4 на Кубке мира в том же году.
Проследить за ходом матча вы можете на «Чемпионате».
Составы команд
Тренеры
США: Джефф Блэшилл.
Канада: Билл Питерс.
Вратари
США: Скотт Дарлинг, Кейт Кинкейд, Чарли Линдгрен.
Канада: Майкл Дипьетро, Дарси Кемпер, Кертис Макэлинни.
Защитники
США: Уилл Батчер, Ник Дженсен, Джордан Истерли, Алек Мартинес, Коннор Мерфи, Нил Пионк, Куинн Хьюз.
Канада: Райан Мюррей, Дарнелл Нурс, Колтон Парэйко, Райан Пулок, Тома Шабо, Джоэл Эдмундсон, Аарон Экблад.
Нападающие
США: Кэм Аткинсон, Брайан Гиббонс, Джонни Годро, Алекс Дебринкэт, Патрик Кейн, Блейк Коулман, Крис Крайдер, Дилан Ларкин, Андерс Ли, Сонни Милано, Дерек Райан, Тейдж Томпсон, Колин Уайт.
Канада: Мэтью Барзал, Джош Бейли, Антони Бовилье, Тайсон Джост, Пьер-Люк Дюбуа, Коннор Макдэвид, Райан Ньюджент-Хопкинс, Райан О'Райлли, Жан-Габриэль Пажо, Бо Хорват, Джейден Шварц, Брэйден Шенн, Джордан Эберле.
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