Чемпионат мира по хоккею 2018: США — Канада (4 мая, 17:15)

Начался очередной матч хоккейного противостояния США и Канады. Встреча проходит на стадионе «Йюске Банк Боксен» в датском городе Хернинге в рамках группы В чемпионата мира по хоккею 2018 года.

По мнению спортивных экспертов, в нынешнем году американцы отнеслись к мировому первенству серьезно, привезя сильный состав, и считают своей минимальной задачей выход в полуфинал.

Между тем клюшка в американском колесе может оказаться уже в самом начале турнира, так как сборная США не может победить канадцев в течение последних шести лет. Последний раз это произошло на победном для России ЧМ-2012 — 5:4 в овертайме.

Четыре предыдущих встречи завершились для команды Соединенных Штатов поражениями: 0:1 на Олимпийских играх 2014 года, 1:5 на групповом этапе чемпионата мира-2016, 3:4 в полуфинале того же турнира, а также 2:4 на Кубке мира в том же году.

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Составы команд

Тренеры

Вратари

Защитники

Нападающие