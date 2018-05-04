Чемпионат мира по хоккею 2018: Финляндия — Южная Корея (5 мая, 17:15), прогноз

В субботу, 5 мая, на чемпионате мира по хоккею сыграют соперники по группе В — Финляндия и Южная Корея. Мачт состоится на арене «Йюске Банк Боксен» городе Хернинге (Дания) в 17:15 по московскому времени.

Ранее команды встречались дважды. На Кубке Первого канала в декабре 2017 года финны разгромили корейцев со счетом 4:1, а во время квалификации к Олимпийским играм 2018-го в Пхенчхане — со счетом 5:2.

Команда Финляндии уже традиционно считается одним из фаворитов в борьбе за победу на любых турнирах, в которых участвует. В свою очередь, Южная Корея хоть и не считается великой хоккейной державой, но все же впервые добилась выхода в топ-дивизион чемпионата мира, что, впрочем, едва ли помешает финнам одержать победу.

Составы команд

Тренеры

Финляндия: Лаури Марьямяки. Южная Корея: Джим Пэк.

Вратари

Защитники

Нападающие

Южная Корея: Чин Хи Ан, Вон Чун Ким, Сан Вук Ким, Ки Сун Ким, Еун Чун Ли, Чхон Хюн Ли, Ву Сан Пак, Чин Кю Пак, Брок Радунске, Майкл Свифт, Сан Ву Син, Сан Хун Син, Чун Ву Чон, Мин Хо Чхо.