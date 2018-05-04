В субботу, 5 мая, на чемпионате мира по хоккею сыграют соперники по группе В — Финляндия и Южная Корея. Мачт состоится на арене «Йюске Банк Боксен» городе Хернинге (Дания) в 17:15 по московскому времени.
Ранее команды встречались дважды. На Кубке Первого канала в декабре 2017 года финны разгромили корейцев со счетом 4:1, а во время квалификации к Олимпийским играм 2018-го в Пхенчхане — со счетом 5:2.
Команда Финляндии уже традиционно считается одним из фаворитов в борьбе за победу на любых турнирах, в которых участвует. В свою очередь, Южная Корея хоть и не считается великой хоккейной державой, но все же впервые добилась выхода в топ-дивизион чемпионата мира, что, впрочем, едва ли помешает финнам одержать победу.
Составы команд
Тренеры
Финляндия: Лаури Марьямяки. Южная Корея: Джим Пэк.
Вратари
Финляндия: Ээро Кильпеляйнен, Харри Сятери, Вилле Хуссо. Южная Корея: Мэтт Далтон, Ен Сын Ли, Сун Че Пак.
Защитники
Финляндия: Томми Кивисте, Миика Койвисто, Нико Миккола, Маркус Нутиваара, Вилле Покка, Юусо Риикола, Миро Хейсканен, Юлиус Хонка. Южная Корея: Вон Чун Ким, Тон Ку Ли, Хен Хо Ох, Алекс Плант, Эрик Реган, Ен Чун Со, Хен Чхоль Сон, Брайан Янг.
Нападающие
Финляндия: Марко Анттила, Себастьян Ахо, Микаэль Гранлунд, Пекка Йормакка, Каспери Капанен, Сакари Маннинен, Саку Мяэналанен, Мика Ниеми, Олли Палола, Янне Песонен, Микко Рантанен, Вели-Матти Савинайнен, Антти Суомела, Теуво Терявяйнен.
Южная Корея: Чин Хи Ан, Вон Чун Ким, Сан Вук Ким, Ки Сун Ким, Еун Чун Ли, Чхон Хюн Ли, Ву Сан Пак, Чин Кю Пак, Брок Радунске, Майкл Свифт, Сан Ву Син, Сан Хун Син, Чун Ву Чон, Мин Хо Чхо.
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