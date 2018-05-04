Сборная России разгромила Францию

Сборная России одержала первую победу на чемпионате мира по хоккею 2018 года. В рамках группы А россияне обыграли соперников из Франции со счетом 7:0.
В составе российской команды шайбы забросили Кирилл Капризов (дважды), Павел Бучневич, Евгений Дадонов, Александр Барабанов, Максим Шалунов и Артем Анисимов.
Голевыми передачами отметились Евгений Дадонов, Никита Зайцев (дважды), Михаил Григоренко, Никита Нестеров (дважды), Кирилл Капризов, Динар Хафизуллин (дважды), Павел Дацюк (дважды), Богдан Киселевич и Илья Каблуков.
В воротах сборной России весь матч провел Василий Кошечкин. Французы сменили голкипера Флорьяна Арди после второго периода — в ворота встал Ронан Кеменер.
И россияне, и французы удалялись по три раза за матч.