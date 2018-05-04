Сборная России разгромила Францию

Чемпионат мира по хоккею 2018: Россия — Франция. 7:0

Сборная России одержала первую победу на чемпионате мира по хоккею 2018 года. В рамках группы А россияне обыграли соперников из Франции со счетом 7:0.

В воротах сборной России весь матч провел Василий Кошечкин . Французы сменили голкипера Флорьяна Арди после второго периода — в ворота встал Ронан Кеменер

И россияне, и французы удалялись по три раза за матч.