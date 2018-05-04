Дацюк: матч с Францией не был легким

Капитан сборной России по хоккею Павел Дацюк высказался относительно разгромной победы россиян над французской командой в противостоянии на чемпионате мира — 2018, передает Sport24.

"Могло показаться, что матч получился для нас легким, но это не так. Французы хорошо двигались, плюс в ледовом дворце очень душно. Надо привыкнуть к таким условиям. Качество льда тоже оставляет желать лучшего", — сказал он.

Также Дацюк отметил, что российская команда должна прибавлять от матча к матчу.

"Команда у нас молодая, от матча к матчу будет прибавлять и проявлять себя все больше и больше. Так и должно быть", — заключил нападающий.

В дебютной игре на чемпионате мира — 2018 российская команда победила Францию со счетом 7:0. Дацюк отметился двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Капризов прокомментировал победу России над Францией.