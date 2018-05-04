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Дацюк: матч с Францией не был легким
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Дацюк: матч с Францией не был легким 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Капитан сборной России по хоккею Павел Дацюк высказался относительно разгромной победы россиян над французской командой в противостоянии на чемпионате мира — 2018, передает Sport24.
"Могло показаться, что матч получился для нас легким, но это не так. Французы хорошо двигались, плюс в ледовом дворце очень душно. Надо привыкнуть к таким условиям. Качество льда тоже оставляет желать лучшего", — сказал он.
Также Дацюк отметил, что российская команда должна прибавлять от матча к матчу.
"Команда у нас молодая, от матча к матчу будет прибавлять и проявлять себя все больше и больше. Так и должно быть", — заключил нападающий.
В дебютной игре на чемпионате мира — 2018 российская команда победила Францию со счетом 7:0. Дацюк отметился двумя результативными передачами.
Ранее сообщалось, что Капризов прокомментировал победу России над Францией.
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