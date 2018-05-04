На копенгагенской «Роял Арене» началась встреча команд Швеции и Белоруссии, которая продолжает состязания в группе А чемпионата мира по хоккею 2018 года.
За последние годы команды, с каждой из которых предстоит сыграть сборной России, встречались четырежды: на чемпионате мира 2008 года Швеция победила со счетом 6:5, на Олимпийских играх 2010 года — 4:2, на ЧМ-2013 — 2:1, а на чемпионате мира-2014 — 3:2.
Спортивные эксперты полагают, что на мировом первенстве нынешнего года Белоруссия едва ли сумеет побороться за выход из группы, а вот шведы, не исключено, смогут вновь завоевать золото, как это произошло год назад.
Составы команд
Тренеры
Швеция: Рикард Гренборг.
Белоруссия: Дэйв Льюис.
Вратари
Швеция: Филип Густавссон, Андерс Нильссон, Магнус Хелльберг.
Белоруссия: Михаил Карнаухов, Иван Кульбаков, Виталий Трус.
Защитники
Швеция: Адам Альмквист, Микаэль Викстранд, Эрик Густафссон, Джон Клингберг, Адам Ларссон, Хампус Линдхольм, Лоуренс Пилут, Оливер Экман-Ларссон.
Белоруссия: Павел Воробей, Владимир Денисов, Роман Дюков, Дмитрий Коробов, Евгений Лисовец, Никита Устиненко, Степан Фальковский, Кристиан Хенкель.
Нападающие
Швеция: Лиас Андерссон, Микаэль Баклунд, Якоб де ла Роуз, Мика Зибанеджад, Адриан Кемпе, Карл Клингберг, Юхан Ларссон, Джон Норман, Густав Нюквист, Элиас Петтерссон, Магнус Пяаярви, Рикард Ракелль, Деннис Эверберг, Маттиас Янмарк.
Белоруссия: Артур Гаврус, Артем Демков, Сергей Дрозд, Артем Кислый, Александр Китаров, Евгений Ковыршин, Артем Левша, Шарль Ленгле, Александр Матерухин, Александр Павлович, Джефф Плэтт, Павел Развадовский, Максим Сушко, Егор Шарангович.
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