Чемпионат мира по хоккею 2018: Швеция — Белоруссия (4 мая, 21:15)

На копенгагенской «Роял Арене» началась встреча команд Швеции и Белоруссии, которая продолжает состязания в группе А чемпионата мира по хоккею 2018 года.

За последние годы команды, с каждой из которых предстоит сыграть сборной России, встречались четырежды: на чемпионате мира 2008 года Швеция победила со счетом 6:5, на Олимпийских играх 2010 года — 4:2, на ЧМ-2013 — 2:1, а на чемпионате мира-2014 — 3:2.

Спортивные эксперты полагают, что на мировом первенстве нынешнего года Белоруссия едва ли сумеет побороться за выход из группы, а вот шведы, не исключено, смогут вновь завоевать золото, как это произошло год назад.

Составы команд

Тренеры

Белоруссия: Дэйв Льюис.

Вратари

Защитники

Нападающие