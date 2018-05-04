На стадионе «Йюске Банк Боксен» датском в Хернинге стартовал матч группы В чемпионата мира по хоккею 2018 года между командами Германии и Дании.
Эксперты, вспоминая о серебряных медалях, которые сборная Германии выиграла на Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане, ставят ее победу и в этом матче. При этом болельщики, которые верят в приметы, также могли бы «побиться об заклад», что победят немцы, так в течение последних девять лет Германия и Дания побеждают «по очереди».
Так, на чемпионате мира 2009 года ФРГ проиграла со счетом 1:3, год спустя с тем же счетом победила, на ЧМ-2011 уступила по буллитам 3:4, на мировом первенстве 2012-го выиграла 2:1, а через год проиграла 2:3 в овертайме.
Составы команд
Тренеры
Германия: Марко Штурм. Дания: Янне Карлссон.
Вратари
Германия: Матиас Нидербергер, Тимо Пильмайер, Никлас Тройтле.
Защитники
Германия: Янник Зайденберг, Деннис Зайденберг, Бьерн Крупп, Оливер Мебус, Мориц Мюллер, Йонас Мюллер, Корбиниан Хольцер, Бернхард Эбнер.
Дания: Николас Йенсен, Йеспер Йенсен, Эмиль Кристенсен, Филип Ларсен, Матиас Лассен, Стефан Лассен, Оливер Лауридсен, Даниэль Нильсен.
Нападающие
Германия: Маркус Айзеншмид, Мануэль Видерер, Леон Драйзайтль, Доминик Кагун, Николас Креммер, Марк Михаэлис, Марсель Мюллер, Марсель Небельс, Маттиас Плахта, Даниэль Пьетта, Фредерик Тиффельс, Себастьян Увира, Патрик Хагер, Ясин Эхлиз.
Дания: Матиас Хансен Бау, Патрик Бьеркстранд, Йеспер Йенсен, Никлас Йенсен, Мадс Кристенсен, Мортен Мадсен, Николай Майер, Франс Нильсен, Мортен Поульсен, Петер Регин, Патрик Русселль, Фредерик Сторм, Никлас Хардт, Юлиан Якобсен.
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