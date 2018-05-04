Чемпионат мира по хоккею 2018: Германия — Дания (4 мая, 21:15)

На стадионе «Йюске Банк Боксен» датском в Хернинге стартовал матч группы В чемпионата мира по хоккею 2018 года между командами Германии и Дании.

Эксперты, вспоминая о серебряных медалях, которые сборная Германии выиграла на Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане, ставят ее победу и в этом матче. При этом болельщики, которые верят в приметы, также могли бы «побиться об заклад», что победят немцы, так в течение последних девять лет Германия и Дания побеждают «по очереди».

Так, на чемпионате мира 2009 года ФРГ проиграла со счетом 1:3, год спустя с тем же счетом победила, на ЧМ-2011 уступила по буллитам 3:4, на мировом первенстве 2012-го выиграла 2:1, а через год проиграла 2:3 в овертайме.

Составы команд

Тренеры

Германия: Марко Штурм. Дания: Янне Карлссон.

Вратари

Защитники

Нападающие