Вечером будущего дня, 5 мая, на чемпионате мира по хоккею 2018 года посоревнуются соперники по группе В — сборные Дании и США. Матч состоится на стадионе «Йюске Банк Боксен» в городе Хернинге (Дания) в 21:15 по московскому времени.
В последние годы жребий трижды сводил датчан и американцев на мировых первенствах. В 2010-м сенсационно победила Дания (2:1 в овертайме). «Мести» США дожидались сразу пять лет — в 2015-м они одержали победу со счетом 0:1. Два года спустя, на ЧМ-2017, победа американцев была гораздо более убедительной — 2:7.
Ранее эксперты выразили уверенность, что сборная США поменяла свое мнение о чемпионате мира как о не слишком важном событии, и на нынешнем поборется по меньшей мере за выход в полуфинал. Лишь это ставит под серьезные сомнения шансы датчан на победу, однако не исключает их.
Составы
Тренеры
Дания: Янне Карлссон.
США: Джефф Блэшилл.
Вратари
США: Скотт Дарлинг, Кейт Кинкейд, Чарли Линдгрен.
Защитники
Дания: Николас Йенсен, Йеспер Йенсен, Эмиль Кристенсен, Филип Ларсен, Матиас Лассен, Стефан Лассен, Оливер Лауридсен, Даниэль Нильсен.
США: Уилл Батчер, Ник Дженсен, Джордан Истерли, Алек Мартинес, Коннор Мерфи, Нил Пионк, Куинн Хьюз.
Нападающие
Дания: Матиас Хансен Бау, Патрик Бьеркстранд, Йеспер Йенсен, Никлас Йенсен, Мадс Кристенсен, Мортен Мадсен, Николай Майер, Франс Нильсен, Мортен Поульсен, Петер Регин, Патрик Русселль, Фредерик Сторм, Никлас Хардт, Юлиан Якобсен.
США: Кэм Аткинсон, Брайан Гиббонс, Джонни Годро, Алекс Дебринкэт, Патрик Кейн, Блейк Коулман, Крис Крайдер, Дилан Ларкин, Андерс Ли, Сонни Милано, Дерек Райан, Тейдж Томпсон, Колин Уайт.
Проследить за ходом матча вы можете на «Чемпионате».