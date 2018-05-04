Чемпионат мира по хоккею 2018: Дания — США (5 мая, 21:15), прогноз

Вечером будущего дня, 5 мая, на чемпионате мира по хоккею 2018 года посоревнуются соперники по группе В — сборные Дании и США. Матч состоится на стадионе «Йюске Банк Боксен» в городе Хернинге (Дания) в 21:15 по московскому времени.

В последние годы жребий трижды сводил датчан и американцев на мировых первенствах. В 2010-м сенсационно победила Дания (2:1 в овертайме). «Мести» США дожидались сразу пять лет — в 2015-м они одержали победу со счетом 0:1. Два года спустя, на ЧМ-2017, победа американцев была гораздо более убедительной — 2:7.

Ранее эксперты выразили уверенность, что сборная США поменяла свое мнение о чемпионате мира как о не слишком важном событии, и на нынешнем поборется по меньшей мере за выход в полуфинал. Лишь это ставит под серьезные сомнения шансы датчан на победу, однако не исключает их.

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Дания: Янне Карлссон.

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