Чемпионат мира по хоккею 2018: Чехия — Словакия (5 мая, 21:15), прогноз

5 мая на чемпионате мира по хоккею друг против друга сыграют сборные Чехии и Словакии. Встреча команд группы А состоится на «Роял Арене» в Копенгагене в 21:15 по московскому времени.

Последний раз чехи и словаки играли друг против друга четыре года назад. Матч группового этапа чемпионата мира-2014 завершился победой первых в овертайме (3:2). В том же году команды сыграли и в квалификации к сочинской Олимпиаде — тогда вновь победили чехи (5:3).

Между тем три предшествовавших этому матча неизменно завершались триумфом словаков: 1:4 и 2:3 по буллитам в двух матчах Универсиады 2013 года, а также 1:3 в полуфинале чемпионата мира-2012.

По мнению спортивных экспертов, малый «десант» из НХЛ, лишь двое игроков, способен помешать сборной Словакии в предстоящей встрече с Чехией, которая пополнилась вдвое большим количеством нхловцев.

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Словакия: Крэйг Рэмзи.

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