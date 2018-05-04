5 мая на чемпионате мира по хоккею друг против друга сыграют сборные Чехии и Словакии. Встреча команд группы А состоится на «Роял Арене» в Копенгагене в 21:15 по московскому времени.
Последний раз чехи и словаки играли друг против друга четыре года назад. Матч группового этапа чемпионата мира-2014 завершился победой первых в овертайме (3:2). В том же году команды сыграли и в квалификации к сочинской Олимпиаде — тогда вновь победили чехи (5:3).
Между тем три предшествовавших этому матча неизменно завершались триумфом словаков: 1:4 и 2:3 по буллитам в двух матчах Универсиады 2013 года, а также 1:3 в полуфинале чемпионата мира-2012.
По мнению спортивных экспертов, малый «десант» из НХЛ, лишь двое игроков, способен помешать сборной Словакии в предстоящей встрече с Чехией, которая пополнилась вдвое большим количеством нхловцев.
Составы
Тренеры
Чехия: Йозеф Яндач.
Словакия: Крэйг Рэмзи.
Вратари
Чехия: Доминик Граховина, Давид Риттих, Павел Францоуз.
Словакия: Денис Годла, Патрик Рыбар, Марек Чильяк.
Защитники
Чехия: Радко Гудас, Михал Йордан, Михал Моравчик, Давид Мусил, Филип Пирохта, Мартин Планек, Адам Полашек, Давид Скленичка.
Словакия: Доминик Граняк, Марио Грман, Марек Дялога, Андрей Секера, Мартин Фегервары, Михал Чайковски, Адам Яношик, Кристиан Ярош.
Нападающие
Чехия: Робин Ганзл, Томаш Гика, Роман Горак, Мартин Каут, Роберт Коусал, Доминик Кубалик, Андрей Нестрашил, Мартин Нечас, Томаш Плеканец, Михал Ржепик, Радек Факса, Филип Хитил, Роман Червенка, Давид Штястны, Дмитрий Яшкин.
Словакия: Мартин Бакош, Давид Бондра, Давид Буц, Марцел Гашчак, Марек Говорка, Михал Криштоф, Андрей Кудрна, Томаш Марцинко, Юрай Микуш, Ладислав Надь, Патрик Свитана, Павол Скалицки, Лукаш Цингел, Томаш Юрчо.
Проследить за ходом матча вы можете на «Чемпионате».