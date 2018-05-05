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Чемпионат мира по хоккею 2018: Германия — Дания. 2:3 Б
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Чемпионат мира по хоккею 2018: Германия — Дания. 2:3 Б 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Сборные Германии и Дании, так же как и американцы и канадцы до них, не смогли определить победителя своей встречи ни в основное время, ни в овертайме.
Второй подряд матч группы В чемпионата мира по хоккею 2018 года завершился победой по буллитам. Ее одержали хозяева турнира датчане — 2:3.
Первый период встречи остался безголевым, во втором Дания забила дважды, а Германия однажды, а в третьем немцы сравняли счет.
Немецкие шайбы забросили Леон Драйзайтль и Ясин Эхлиз, а датские — Йеспер Йенсен и Фредерик Сторм.
Голевыми передачи в составе команды Германии отметились Ясин Эхлиз, Леон Драйзайтль и Мориц Мюллер, в составе Дании — Йеспер Йенсен, Франс Нильсен, Никлас Хардт и Филип Ларсен.
Вратари обеих команд, немец Тимо Пильмайер и датчанин Фредерик Андерсен, провели полные матчи.
По ходу встречи немцы удалялись трижды, а датчане дважды.
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