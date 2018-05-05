Чемпионат мира по хоккею 2018: Германия — Дания. 2:3 Б

Сборные Германии и Дании, так же как и американцы и канадцы до них, не смогли определить победителя своей встречи ни в основное время, ни в овертайме.

Второй подряд матч группы В чемпионата мира по хоккею 2018 года завершился победой по буллитам. Ее одержали хозяева турнира датчане — 2:3.

Первый период встречи остался безголевым, во втором Дания забила дважды, а Германия однажды, а в третьем немцы сравняли счет.

По ходу встречи немцы удалялись трижды, а датчане дважды.