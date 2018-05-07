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Марк-Андре Флери вышел на 6-е место по количеству сухих матчей в плей-офф НХЛ
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Марк-Андре Флери вышел на 6-е место по количеству сухих матчей в плей-офф НХЛ 

Спорт-Экспресс 41 минуту назад
Вратарь «Вегаса» Марк-Андре Флери, сыгравший на ноль в шестом матче четвертьфинала Кубка Стэнли против «Сан-Хосе» (3:0, 4-2 в серии), вышел на шестое место в истории НХЛ по количеству сухих матчей в плей-офф НХЛ. На его счету их 14. Столько же у Доминика Гашека, Жака Планта и Эда Бельфора.
Рекорд принадлежит Мартину Бродер (24), второе место занимает Патрик Руа (23), тройку лучших замыкает Кертис Джозеф (16). За ними идут Клинт Бенедикт и Крис Осгуд (оба — по 15). Все голкиперы завершили карьеру.
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