Марк-Андре Флери вышел на 6-е место по количеству сухих матчей в плей-офф НХЛ

Вратарь «Вегаса» Марк-Андре Флери, сыгравший на ноль в шестом матче четвертьфинала Кубка Стэнли против «Сан-Хосе» (3:0, 4-2 в серии), вышел на шестое место в истории НХЛ по количеству сухих матчей в плей-офф НХЛ. На его счету их 14. Столько же у Доминика Гашека, Жака Планта и Эда Бельфора.