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Чехия в овертайме обыграла Словакию
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Сборная Чехии по хоккею в овертайме вырвала победу у Словакии на ЧМ-2018 в Дании 

RT на русском 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Сборная Чехии вырвала победу у сборной Словакии в первом матче группового этапа чемпионата мира 2018 года в Дании.
Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.
В составе сборной Словакии шайбы забрасывали Михал Криштоф (8-я минута) и Андрей Секера (26-я).
У чехов отличились Доминик Кубалик (22-я) и Мартин Нечас (60-я). В овертайме решающую шайбу забросил Дмитрий Яшкин (63-я).
В следующем матче Чехия сыграет с Швецией, а Словакия встретится с Швейцарией.
Ранее сборная США одержала крупную победу над национальной командой Дании в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2018 года.
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