Чехия в овертайме обыграла Словакию

Сборная Чехии по хоккею в овертайме вырвала победу у Словакии на ЧМ-2018 в Дании

Сборная Чехии вырвала победу у сборной Словакии в первом матче группового этапа чемпионата мира 2018 года в Дании.

Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

В следующем матче Чехия сыграет с Швецией, а Словакия встретится с Швейцарией.

Ранее сборная США одержала крупную победу над национальной командой Дании в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2018 года.