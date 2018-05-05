Команды группы В Норвегия и Латвия начали свой матч на чемпионате мира по хоккею 2018 года. Встреча проходит на арене «Йюске Банк Боксен» (Хернинг, Дания).
В 2010-х годах норвежцы и латвийцы играли друг против друга трижды — прибалты победили один раз (0:5 на мировом первенстве 2010 года), а скандинавы два (3:0 на чемпионате мира-2012 и 3:1 на ЧМ, который состоялся два года назад).
Несмотря на не лучшую статистку последних встреч, фаворит матча эксперты все же считают сборную Латвии. В том числе потому, что, согласно рейтингам и вратарей, и защитников, и нападающих, которые составил «Чемпионат», латвийцы обходят конкурентов.
Составы команд
Тренеры
Норвегия: Петтер Торесен.
Латвия: Боб Хартли.
Вратари
Норвегия: Хенрик Хольм, Ларс Хеуген, Хенрик Хеукеланд.
Латвия: Кристерс Гудлевскис, Матис Кивлениекс, Элвис Мерзликин.
Защитники
Норвегия: Александер Бонсаксен, Кристиан Булль, Йоханнес Йоханнесен, Деннис Свеум, Виллиам Стрем, Даниэль Сервик, Юнас Холес, Стефан Эспеланд.
Латвия: Увис Балинскис, Гунтис Галвиньш, Кристапс Зиле, Кристиан Рубинс, Эдгарс Сиксна, Кристапс Сотниекс, Ральф Фрейбергс, Оскар Цибульскис.
Нападающие
Норвегия: Андерс Бастиансен, Томас Валькве Ольсен, Томми Кристиансен, Тобиас Линдстрем, Матис Олимб, Кен-Андре Олимб, Никлас Роэст, Мартин Реймарк, Эйрик Сальстен, Стеффен Торесен, Матиас Треттенес, Кристиан Форсберг, Микаэль Хага, Лудвиг Хофф.
Латвия: Родриго Аболс, Рудольф Балцерс, Оскар Батня, Роберт Букартс, Рихард Букартс, Андрис Джериньш, Никита Евпалов, Микс Индрашис, Мартиньш Карсумс, Рональд Кениньш, Гинтс Мейя, Виталий Павлов, Френкс Разгалс, Микелис Редлихс, Гунарс Скворцов.
Проследить за ходом матча вы можете на «Чемпионате».