Чемпионат мира по хоккею 2018: Норвегия — Латвия (5 мая, 13:15)

Команды группы В Норвегия и Латвия начали свой матч на чемпионате мира по хоккею 2018 года. Встреча проходит на арене «Йюске Банк Боксен» (Хернинг, Дания).

В 2010-х годах норвежцы и латвийцы играли друг против друга трижды — прибалты победили один раз (0:5 на мировом первенстве 2010 года), а скандинавы два (3:0 на чемпионате мира-2012 и 3:1 на ЧМ, который состоялся два года назад).

Несмотря на не лучшую статистку последних встреч, фаворит матча эксперты все же считают сборную Латвии. В том числе потому, что, согласно рейтингам и вратарей, и защитников, и нападающих, которые составил «Чемпионат», латвийцы обходят конкурентов.

Составы команд

Тренеры

Вратари

Защитники

Нападающие