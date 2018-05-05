Чемпионат мира по хоккею 2018: Швейцария — Австрия (5 мая, 13:15)

На чемпионате мира по хоккею 2018 года начался матч между сборными Швейцарии и Австрии. Встреча проходит на копенгагенской «Роял Арене» в рамках группы А.

На мировом первенстве нынешнего года тренеры команд, что примечательно, оба — швейцарцы, получили подкрепление из сильнейшей лиги мира — НХЛ. Команду Швейцарии пополнили четверо нхловцев, тогда как лишь один из австрийцев играет в Национальной хоккейной лиге.

Последний матч сборных Швейцарии и Австрии закончился победой австрийцев по буллитам — 3:4 на чемпионате мира 2015 года.

По мнению экспертов, которые обращают внимание на масштабность подкрепления из НХЛ, а также последние выступления команд на чемпионатах мира, фаворитом сегодняшнего матча является сборная Швейцарии.

Составы команд

Тренеры

Австрия: Роджер Бадер.

Вратари

Швейцария: Рето Берра, Леонардо Дженони, Жилль Зенн.

Защитники

Нападающие