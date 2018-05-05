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Чемпионат мира по хоккею 2018: Швейцария — Австрия (5 мая, 13:15)
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Чемпионат мира по хоккею 2018: Швейцария — Австрия (5 мая, 13:15) 

Рамблер 13 минут назад
Фото: Reuters
На чемпионате мира по хоккею 2018 года начался матч между сборными Швейцарии и Австрии. Встреча проходит на копенгагенской «Роял Арене» в рамках группы А.
На мировом первенстве нынешнего года тренеры команд, что примечательно, оба — швейцарцы, получили подкрепление из сильнейшей лиги мира — НХЛ. Команду Швейцарии пополнили четверо нхловцев, тогда как лишь один из австрийцев играет в Национальной хоккейной лиге.
Последний матч сборных Швейцарии и Австрии закончился победой австрийцев по буллитам — 3:4 на чемпионате мира 2015 года.
По мнению экспертов, которые обращают внимание на масштабность подкрепления из НХЛ, а также последние выступления команд на чемпионатах мира, фаворитом сегодняшнего матча является сборная Швейцарии.
Составы команд
Тренеры
Швейцария: Патрик Фишер.
Австрия: Роджер Бадер.
Вратари
Швейцария: Рето Берра, Леонардо Дженони, Жилль Зенн.
Австрия: Давид Киккерт, Давид Мадленер, Бернхард Штаркбаум.
Защитники
Швейцария: Йоэль Дженацци, Рафаэль Диас, Йонас Зигенталер, Дин Кукан, Мирко Мюллер, Дэйв Суттер, Рамон Унтерзандер, Михаэль Фора, Лукас Фрик.
Австрия: Марио Альтман, Лейн Вивайрос, Патрик Петер, Стивен Стронг, Штефан Ульмер, Клеменс Унтервегер, Доминик Хайнрих, Маркус Шлахер, Мартин Шумниг.
Нападающие
Швейцария: Свен Андригетто, Крис Бальтисбергер, Самуэль Вальзер, Йоэль Вермин, Энцо Корви, Симон Мозер, Нино Нидеррайтер, Дамьен Риа, Ноа Род, Томас Рюфенахт, Гаэтан Хас, Грегори Хофман, Рето Шеппи, Тристан Шервай.
Австрия: Даниэль Вогер, Мануэль Ганаль, Лукас Кайнц, Константин Комарек, Брайан Леблер, Патрик Обрист, Александр Раухенвальд, Михаэль Раффль, Лукас Хаудум, Фабио Хофер, Томас Хундертпфунд, Доминик Цвергер, Александер Циян, Петер Шнайдер, Патрик Шпаннринг.
Проследить за ходом матча вы можете на «Чемпионате».
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