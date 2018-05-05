Завтра, 6 мая, сборная России по хоккею проведет свой второй матч на чемпионате мира 2018 года. Очередным соперником россиян на пути к титулу станут австрийцы, накануне также проведшие свой первый матч на турнире. Встреча состоится в 13:15 по московскому времени на «Роял Арене» в Копенгагене, Дания.
Последний матч российской и австрийской команд закончился пусть и формально разгромной, но все же недостаточно убедительной победой россиян — 4:8 на мировом первенстве 2013 года.
Между тем, если учесть игру российских хоккеистов в прошлом матче — победа 7:0 над Францией, — то едва ли сборная Австрии сможет многое противопоставить противнику. Однако при этом эксперты считают, что не стоит исключать и сюрпризов.
Составы команд
Тренеры
Австрия: Роджер Бадер.
Россия: Илья Воробьев.
Вратари
Австрия: Давид Киккерт, Давид Мадленер, Бернхард Штаркбаум.
Россия: Василий Кошечкин, Илья Сорокин, Игорь Шестеркин.
Защитники
Австрия: Марио Альтман, Лейн Вивайрос, Патрик Петер, Стивен Стронг, Штефан Ульмер, Клеменс Унтервегер, Доминик Хайнрих, Маркус Шлахер, Мартин Шумниг.
Россия: Алексей Береглазов, Владислав Гавриков, Никита Зайцев, Богдан Киселевич, Никита Нестеров, Никита Трямкин, Динар Хафизуллин, Егор Яковлев.
Нападающие
Австрия: Даниэль Вогер, Мануэль Ганаль, Лукас Кайнц, Константин Комарек, Брайан Леблер, Патрик Обрист, Александр Раухенвальд, Михаэль Раффль, Лукас Хаудум, Фабио Хофер, Томас Хундертпфунд, Доминик Цвергер, Александер Циян, Петер Шнайдер, Патрик Шпаннринг.
Россия: Сергей Андронов, Артем Анисимов, Александр Барабанов, Павел Бучневич, Алексей Бывальцев, Михаил Григоренко, Никита Гусев, Евгений Дадонов, Павел Дацюк, Илья Каблуков, Кирилл Капризов, Максим Мамин, Илья Михеев, Никита Сошников, Максим Шалунов.
Проследить за ходом матча вы сможете на «Чемпионате».