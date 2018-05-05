Чемпионат мира по хоккею 2018: Австрия — Россия (6 мая, 13:15), прогноз

Завтра, 6 мая, сборная России по хоккею проведет свой второй матч на чемпионате мира 2018 года. Очередным соперником россиян на пути к титулу станут австрийцы, накануне также проведшие свой первый матч на турнире. Встреча состоится в 13:15 по московскому времени на «Роял Арене» в Копенгагене, Дания.

Последний матч российской и австрийской команд закончился пусть и формально разгромной, но все же недостаточно убедительной победой россиян — 4:8 на мировом первенстве 2013 года.

Между тем, если учесть игру российских хоккеистов в прошлом матче — победа 7:0 над Францией, — то едва ли сборная Австрии сможет многое противопоставить противнику. Однако при этом эксперты считают, что не стоит исключать и сюрпризов.

Составы команд

Тренеры

Австрия: Роджер Бадер.

Вратари

Защитники

Нападающие