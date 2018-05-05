Чемпионат мира по хоккею 2018: Южная Корея — Канада (6 мая, 13:15), прогноз

Сборная Канады, довольно неожиданно уступившая американцам в первом матче чемпионата мира по хоккею, во втором будет соревноваться с дебютантом мировых первенств — командой Южной Кореи. Встреча состоится завтра, 6 мая, на арене «Йюске Банк Боксен» в датском Хернинге в 13:15.

С декабря 2017 года Южная Корея и Канада играли друг против друга уже дважды. На Кубке Первого канала «кленовые листья» одержали победу со счетом 2:4, а в групповом турнире Олимпийских игр в Пхенчхане хозяева уступили 0:4.

Хоккейные эксперты не прочат многого сборной Южной Кореи на ее дебютном турнире, отдавая предпочтение их соперникам и в этом матче.

Составы команд

Тренеры

Южная Корея: Джим Пэк.

Вратари

Южная Корея: Мэтт Далтон , Ен Сын Ли, Сун Че Пак.

Защитники

Нападающие

Южная Корея: Чин Хи Ан, Вон Чун Ким, Сан Вук Ким, Ки Сун Ким, Еун Чун Ли, Чхон Хюн Ли, Ву Сан Пак, Чин Кю Пак, Брок Радунске, Майкл Свифт, Сан Хун Син, Сан Ву Син, Чун Ву Чон, Мин Хо Чхо.