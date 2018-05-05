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Гусев прилетел в Данию
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Никита Гусев прилетел в Данию, но пока не тренируется со сборной России 

Чемпионат.com 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Нападающий петербургского СКА Никита Гусев прилетел в Копенгаген, но пока не тренируется с национальной командой. Напомним, форвард пропустил подготовку к чемпионату мира-2018 и первый матч сборной России с командой Франции (7:0) из-за болезни.
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