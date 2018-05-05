Радулов пропустит ЧМ

Российский хоккеист «Далласа» Радулов пропускает чемпионат мира из-за травмы

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас" Александр Радулов из-за травмы не смог приехать на чемпионат мира в составе сборной России. Об этом журналистам рассказал первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг

"Мы получили заключение от "Далласа", что у Радулова травма", — сообщил Ротенберг.

По итогам регулярного чемпионата НХЛ "Даллас" занял 10 место в Западной конференции и не смог выйти в плей-офф турнира. Ранее сообщалось, что форвард не собирается принимать участие в чемпионате мира, однако 14 апреля ФХР объявила о вызове 31-летнего игрока на тренировочный сбор перед турниром. Планировалось, что Радулов 23 апреля приедет на медобследование.

Чемпионат мира по хоккею проходит в датских Копенгагене и Хернинге с 4 по 20 мая.