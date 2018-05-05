Чемпионат мира по хоккею 2018: Швейцария — Австрия. 3:2 О

Швейцарцы и австрийцы, так же как и команды Норвегии и Латвии за мгновения до этого, определили победителя своей встречи на чемпионате мира по хоккею 2018 года в овертайме. Сильнее оказалась сборная Швейцарии.

Первый период завершился со счетом 1:0 в ее пользу, во втором обе команды забили по голу, а в третьем забила лишь Австрия.

Голы на свой счет записали швейцарцы Нино Нидеррайтер , Гаэтан Хас и Энцо Корви. Австрийские шайбы забросили Доминик Цвергер и Мануэль Ганаль

Оба вратаря — Леонардо Дженони (Швейцария) и Бернхард Штаркбаум (Австрия) — провели полные матчи.

Австрийцы удалялись дважды за матч, а швейцарцы трижды.