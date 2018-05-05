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Чемпионат мира по хоккею 2018: Швейцария — Австрия. 3:2 О
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Чемпионат мира по хоккею 2018: Швейцария — Австрия. 3:2 О 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Швейцарцы и австрийцы, так же как и команды Норвегии и Латвии за мгновения до этого, определили победителя своей встречи на чемпионате мира по хоккею 2018 года в овертайме. Сильнее оказалась сборная Швейцарии.
Первый период завершился со счетом 1:0 в ее пользу, во втором обе команды забили по голу, а в третьем забила лишь Австрия.
Голы на свой счет записали швейцарцы Нино Нидеррайтер, Гаэтан Хас и Энцо Корви. Австрийские шайбы забросили Доминик Цвергер и Мануэль Ганаль.
Голевыми передачами в составе победителей отметились Энцо Корви, Грегори Хофман, Тристан Шервай, Мирко Мюллер и Нино Нидеррайтер, а в составе Австрии — Александр Раухенвальд, Лукас Хаудум и Петер Шнайдер.
Оба вратаря — Леонардо Дженони (Швейцария) и Бернхард Штаркбаум (Австрия) — провели полные матчи.
Австрийцы удалялись дважды за матч, а швейцарцы трижды.
Одним из двух главных судей был россиянин Константин Оленин.
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