Ещё
Чемпионат мира по хоккею 2018: Швеция — Чехия (6 мая, 17:15), прогноз
Далее:
Читайте также:
Ещё

Чемпионат мира по хоккею 2018: Швеция — Чехия (6 мая, 17:15), прогноз 

Рамблер 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
6 мая в 17:15 по московскому времени состоится очередной матч чемпионата мира по хоккею 2018 года — на «Роял Арене» в Копенгагене (Дания) противостоять друг другу будут сборные Швеции и Чехии.
Последний раз на чемпионатах мира эти команды встречались в 2016 году — чехи победили со счетом 2:4. Между тем в течение прошедших с тех пор двух лет команды регулярно играли друг с другом в рамках Еврохоккейтура, поочередно одерживая победы. Так, в сезоне 2017-2018 годов шведы побеждали на Кубке Карьяла (5:3) и Шведских играх (3:1), а чехи — на Кубке Первого канала (1:4) и Чешских играх (1:3).
Выбирая фаворита предстоящего матча, эксперты отдают предпочтение действующим чемпионам мира шведам.
Составы команд
Тренеры
Швеция: Рикард Гренборг.
Чехия: Йозеф Яндач.
Вратари
Швеция: Филип Густавссон, Андерс Нильссон, Магнус Хелльберг.
Чехия: Доминик Граховина, Давид Риттих, Павел Францоуз.
Защитники
Швеция: Адам Альмквист, Микаэль Викстранд, Эрик Густафссон, Джон Клингберг, Адам Ларссон, Хампус Линдхольм, Лоуренс Пилут, Оливер Экман-Ларссон.
Чехия: Радко Гудас, Михал Йордан, Михал Моравчик, Давид Мусил, Филип Пирохта, Мартин Планек, Адам Полашек, Давид Скленичка.
Нападающие
Швеция: Лиас Андерссон, Микаэль Баклунд, Якоб де ла Роуз, Мика Зибанеджад, Адриан Кемпе, Карл Клингберг, Юхан Ларссон, Джон Норман, Густав Нюквист, Элиас Петтерссон, Магнус Пяаярви, Рикард Ракелль, Деннис Эверберг, Маттиас Янмарк.
Чехия: Робин Ганзл, Томаш Гика, Роман Горак, Мартин Каут, Роберт Коусал, Доминик Кубалик, Андрей Нестрашил, Мартин Нечас, Томаш Плеканец, Михал Ржепик, Радек Факса, Филип Хитил, Роман Червенка, Давид Штястны, Дмитрий Яшкин.
Проследить за ходом матча вы сможете на «Чемпионате».
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Определился чемпион России по футболу17
«Ты в порядке? Нет, всё плохо»
В горах Грузии погиб чемпион мира
Фанаты «Зенита» вывесили оскорбительный баннер1
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания29
Видео
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
04:02
Медведева может сменить гражданство
Фигурное катание
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
00:33
Боец MMA получил жуткую травму во время боя
MMA
09:07
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе
Фигурное катание
00:52
Сборная России разгромила Францию
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
08:32
Почему сборной России будет тяжело
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:43
Фанат «Спартака» рассказал подробности драки с Тарасовым
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение