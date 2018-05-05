6 мая в 17:15 по московскому времени состоится очередной матч чемпионата мира по хоккею 2018 года — на «Роял Арене» в Копенгагене (Дания) противостоять друг другу будут сборные Швеции и Чехии.
Последний раз на чемпионатах мира эти команды встречались в 2016 году — чехи победили со счетом 2:4. Между тем в течение прошедших с тех пор двух лет команды регулярно играли друг с другом в рамках Еврохоккейтура, поочередно одерживая победы. Так, в сезоне 2017-2018 годов шведы побеждали на Кубке Карьяла (5:3) и Шведских играх (3:1), а чехи — на Кубке Первого канала (1:4) и Чешских играх (1:3).
Выбирая фаворита предстоящего матча, эксперты отдают предпочтение действующим чемпионам мира шведам.
Составы команд
Тренеры
Швеция: Рикард Гренборг.
Чехия: Йозеф Яндач.
Вратари
Швеция: Филип Густавссон, Андерс Нильссон, Магнус Хелльберг.
Чехия: Доминик Граховина, Давид Риттих, Павел Францоуз.
Защитники
Швеция: Адам Альмквист, Микаэль Викстранд, Эрик Густафссон, Джон Клингберг, Адам Ларссон, Хампус Линдхольм, Лоуренс Пилут, Оливер Экман-Ларссон.
Чехия: Радко Гудас, Михал Йордан, Михал Моравчик, Давид Мусил, Филип Пирохта, Мартин Планек, Адам Полашек, Давид Скленичка.
Нападающие
Швеция: Лиас Андерссон, Микаэль Баклунд, Якоб де ла Роуз, Мика Зибанеджад, Адриан Кемпе, Карл Клингберг, Юхан Ларссон, Джон Норман, Густав Нюквист, Элиас Петтерссон, Магнус Пяаярви, Рикард Ракелль, Деннис Эверберг, Маттиас Янмарк.
Чехия: Робин Ганзл, Томаш Гика, Роман Горак, Мартин Каут, Роберт Коусал, Доминик Кубалик, Андрей Нестрашил, Мартин Нечас, Томаш Плеканец, Михал Ржепик, Радек Факса, Филип Хитил, Роман Червенка, Давид Штястны, Дмитрий Яшкин.
Проследить за ходом матча вы сможете на «Чемпионате».