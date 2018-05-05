Чемпионат мира по хоккею 2018: Швеция — Чехия (6 мая, 17:15), прогноз

6 мая в 17:15 по московскому времени состоится очередной матч чемпионата мира по хоккею 2018 года — на «Роял Арене» в Копенгагене (Дания) противостоять друг другу будут сборные Швеции и Чехии.

Последний раз на чемпионатах мира эти команды встречались в 2016 году — чехи победили со счетом 2:4. Между тем в течение прошедших с тех пор двух лет команды регулярно играли друг с другом в рамках Еврохоккейтура, поочередно одерживая победы. Так, в сезоне 2017-2018 годов шведы побеждали на Кубке Карьяла (5:3) и Шведских играх (3:1), а чехи — на Кубке Первого канала (1:4) и Чешских играх (1:3).

Выбирая фаворита предстоящего матча, эксперты отдают предпочтение действующим чемпионам мира шведам.

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