Чемпионат мира по хоккею 2018: Германия — Норвегия (6 мая, 17:15), прогноз

6 мая на чемпионате мира по хоккею 2018 года сыграют Германия и Норвегия. Встреча команд, уступивших соперникам в своих первых матчах мирового первенства, пройдет на арене «Йюске Банк Боксен» в Хернинге (Дания) в 17:15 по московскому времени.

Последняя встреча команд, на групповом этапе Олимпиады нынешнего года, завершилась победой немцев по буллитам 2:1. Игра, предшествовавшая этой, состоялась целых шесть лет назад — на чемпионате мира 2012 года норвежцы разгромили соперников 4:12.

В завтрашнем матче хоккейные эксперты отдают предпочтение сборной Германии, помня о серебре, завоеванном ею в южнокорейском Пхенчхане.

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Защитники

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