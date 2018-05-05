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Чемпионат мира по хоккею 2018: Германия — Норвегия (6 мая, 17:15), прогноз
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Чемпионат мира по хоккею 2018: Германия — Норвегия (6 мая, 17:15), прогноз 

Рамблер 21 минуту назад
Фото: РИА Новости
6 мая на чемпионате мира по хоккею 2018 года сыграют Германия и Норвегия. Встреча команд, уступивших соперникам в своих первых матчах мирового первенства, пройдет на арене «Йюске Банк Боксен» в Хернинге (Дания) в 17:15 по московскому времени.
Последняя встреча команд, на групповом этапе Олимпиады нынешнего года, завершилась победой немцев по буллитам 2:1. Игра, предшествовавшая этой, состоялась целых шесть лет назад — на чемпионате мира 2012 года норвежцы разгромили соперников 4:12.
В завтрашнем матче хоккейные эксперты отдают предпочтение сборной Германии, помня о серебре, завоеванном ею в южнокорейском Пхенчхане.
Составы команд
Тренеры
Германия: Марко Штурм.
Норвегия: Петтер Торесен.
Вратари
Германия: Матиас Нидербергер, Тимо Пильмайер, Никлас Тройтле.
Норвегия: Хенрик Хольм, Ларс Хеуген, Хенрик Хеукеланд.
Защитники
Германия: Янник Зайденберг, Деннис Зайденберг, Бьерн Крупп, Оливер Мебус, Йонас Мюллер, Мориц Мюллер, Корбиниан Хольцер, Бернхард Эбнер.
Норвегия: Александер Бонсаксен, Кристиан Булль, Йоханнес Йоханнесен, Деннис Свеум, Виллиам Стрем, Даниэль Сервик, Юнас Холес, Стефан Эспеланд.
Нападающие
Германия: Маркус Айзеншмид, Мануэль Видерер, Леон Драйзайтль, Доминик Кагун, Николас Креммер, Марк Михаэлис, Марсель Мюллер, Марсель Небельс, Маттиас Плахта, Даниэль Пьетта, Фредерик Тиффельс, Себастьян Увира, Патрик Хагер, Ясин Эхлиз.
Норвегия: Андерс Бастиансен, Томас Валькве Ольсен, Томми Кристиансен, Тобиас Линдстрем, Матис Олимб, Кен-Андре Олимб, Никлас Роэст, Мартин Реймарк, Эйрик Сальстен, Стеффен Торесен, Матиас Треттенес, Кристиан Форсберг, Микаэль Хага, Лудвиг Хофф.
Проследить за ходом матча вы сможете на «Чемпионате».
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