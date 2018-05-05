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Чемпионат мира по хоккею 2018: Франция — Белоруссия. 6:2
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Чемпионат мира по хоккею 2018: Франция — Белоруссия. 6:2 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Разгромленная Россией Франция отыгралась на команде Белоруссии, которую победила со счетом 6:2 в матче группы А на чемпионате мира по хоккею 2018 года.
Первый период встречи завершился со счетом 2:1 в пользу французов, во втором лишь однажды забила Франция, в третьем французы отличились трижды, а белорусы однажды.
Французские голы на свой счет записали Дамьен Флери, Стефан Да Коста, Лоик Ламперье, Антонен Манавьян, Антони Гюттиг и Жорданн Перре. В стане Белоруссии отличились Александр Павлович и Павел Воробей.
В составе Франции передачами отметились Стефан Да Коста (дважды), Антони Реш, Жонатан Жаниль, Валентен Клеро, Кевин Экефей (дважды), Дамьен Флери, Жорданн Перре и Гийом Леклер. Ассистировавшие партнерам белорусы — это Павел Развадовский, Павел Воробей, Джефф Плэтт и Дмитрий Коробов.
Вратарь команды Франции Флорьян Арди провел полный матч, а Белоруссия еще по ходу первого периода сменила Ивана Кульбакова на Михаила Карнаухова.
Французы удалялись пять раз, а белорусы семь.
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