Чемпионат мира по хоккею 2018: Франция — Белоруссия. 6:2

Разгромленная Россией Франция отыгралась на команде Белоруссии, которую победила со счетом 6:2 в матче группы А на чемпионате мира по хоккею 2018 года.

Первый период встречи завершился со счетом 2:1 в пользу французов, во втором лишь однажды забила Франция, в третьем французы отличились трижды, а белорусы однажды.

Французские голы на свой счет записали Дамьен Флери, Стефан Да Коста, Лоик Ламперье, Антонен Манавьян, Антони Гюттиг и Жорданн Перре. В стане Белоруссии отличились Александр Павлович и Павел Воробей

Вратарь команды Франции Флорьян Арди провел полный матч, а Белоруссия еще по ходу первого периода сменила Ивана Кульбакова на Михаила Карнаухова

Французы удалялись пять раз, а белорусы семь.