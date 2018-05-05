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Чемпионат мира. Белорусские хоккеисты крупно уступили французам
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Чемпионат мира. Белорусские хоккеисты крупно уступили французам 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В Дании продолжает чемпионат мира по хоккею. В очередном матче группы «А», в которой выступает сборная России, команда Белоруссии играла с французами. Встреча завершилась крупной победой сборной Франции со счетом 6:2.
В составе победителей шайбы забросили Дамьен Флери (4-я минута), Стефан Да Коста (14-я), Лоик Ламперье (39-я), Антонен Манавьян (43-я), Антони Гюттиг (48-я) и Жорданн Перре (58-я). У проигравших отличились Александр Павлович (20-я) и Павел Воробей (55-я).
В другом матче игрового дня финские хоккеисты в стартовом матче на групповом этапе разгромили команду Южной Кореи со счетом 8:1.
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