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Сборная Франции по хоккею победила команду Белоруссии в матче чемпионата мира
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Сборная Франции по хоккею победила команду Белоруссии в матче чемпионата мира 

ТАСС 1 час назад
КОПЕНГАГЕН, 5 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Франции со счетом 6:2 обыграли команду Белоруссии в матче чемпионата мира, который проходит в Дании. Встреча прошла на «Роял— Арене» в Копенгагене.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Дамьен Флери (4-я минута), Стефан Да Коста (14), Лоик Ламперье (39), Антонен Манавьян (43), Антони Гюттиг (48) и Жорданн Перре (58), у белорусов отличились Александр Павлович (20) и Павел Воробей (55).
В следующем матче сборная Белоруссии 7 мая сыграет с командой России, французы в тот же день встретятся со шведами.
Матчи предварительной стадии турнира пройдут до 15 мая, четвертьфиналы состоятся 17 мая, полуфиналы — 19 мая, матч за третье место и финал — 20 мая.
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