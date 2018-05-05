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Чемпионат мира по хоккею 2018: Чехия — Словакия (5 мая, 21:15)
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Чемпионат мира по хоккею 2018: Чехия — Словакия (5 мая, 21:15) 

Рамблер 11 минут назад
Фото: РИА Новости
Начался матч чемпионата мира по хоккею Чехия — Словакия. Для обеих команд он станет первым на турнире.
Удивительно, но чехи и словаки, «завсегдатаи» высших стадий мировых первенств, в последний встречались друг с другом четыре года назад — победу на чемпионате мира-2014 в овертайме одержала сборная Чехии (3:2).
В том же году, квалифицируясь на сочинскую Олимпиаду, чехи победили несколько более убедительно — 5:3.
Проследить за ходом сегодняшнего матча вы можете на «Чемпионате».
Составы команд
Тренеры
Чехия: Йозеф Яндач.
Словакия: Крэйг Рэмзи.
Вратари
Чехия: Доминик Граховина, Давид Риттих, Павел Францоуз.
Словакия: Денис Годла, Патрик Рыбар, Марек Чильяк.
Защитники
Чехия: Радко Гудас, Михал Йордан, Михал Моравчик, Давид Мусил, Филип Пирохта, Мартин Планек, Адам Полашек, Давид Скленичка.
Словакия: Доминик Граняк, Марио Грман, Марек Дялога, Андрей Секера, Мартин Фегервары, Михал Чайковски, Адам Яношик, Кристиан Ярош.
Нападающие
Чехия: Робин Ганзл, Томаш Гика, Роман Горак, Мартин Каут, Роберт Коусал, Доминик Кубалик, Андрей Нестрашил, Мартин Нечас, Томаш Плеканец, Михал Ржепик, Радек Факса, Филип Хитил, Роман Червенка, Давид Штястны, Дмитрий Яшкин.
Словакия: Мартин Бакош, Давид Бондра, Давид Буц, Марцел Гашчак, Марек Говорка, Михал Криштоф, Андрей Кудрна, Томаш Марцинко, Юрай Микуш, Ладислав Надь, Патрик Свитана, Павол Скалицки, Лукаш Цингел, Томаш Юрчо.
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