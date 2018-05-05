Чемпионат мира по хоккею 2018: Дания — США (5 мая, 21:15)

Стартовал матч чемпионата мира по хоккею 2018 года Дания — США.

Для обеих команд это второй поединок на турнире. Накануне и Дания, и США одержали победы: американцы довольно неожиданно переиграли канадцев (5:4 по буллитам), а датчане обыграли серебряных медалистов последней Олимпиады немцев (3:2 по буллитам).

На прошлогоднем мировом первенстве жребий также свел сборные Дании и Соединенных Штатов. Тогда американцы разгромили скандинавов 7:2.

Составы команд

Тренеры

Дания: Янне Карлссон.

Вратари

Защитники

Нападающие