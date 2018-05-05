Стартовал матч чемпионата мира по хоккею 2018 года Дания — США.
Для обеих команд это второй поединок на турнире. Накануне и Дания, и США одержали победы: американцы довольно неожиданно переиграли канадцев (5:4 по буллитам), а датчане обыграли серебряных медалистов последней Олимпиады немцев (3:2 по буллитам).
На прошлогоднем мировом первенстве жребий также свел сборные Дании и Соединенных Штатов. Тогда американцы разгромили скандинавов 7:2.
Составы команд
Тренеры
Дания: Янне Карлссон.
США: Джефф Блэшилл.
Вратари
США: Скотт Дарлинг, Кейт Кинкейд, Чарли Линдгрен.
Защитники
Дания: Николас Йенсен, Йеспер Йенсен, Эмиль Кристенсен, Филип Ларсен, Матиас Лассен, Стефан Лассен, Оливер Лауридсен, Даниэль Нильсен.
США: Уилл Батчер, Ник Дженсен, Джордан Истерли, Алек Мартинес, Коннор Мерфи, Нил Пионк, Куинн Хьюз.
Нападающие
Дания: Матиас Хансен Бау, Патрик Бьеркстранд, Йеспер Йенсен, Никлас Йенсен, Мадс Кристенсен, Мортен Мадсен, Николай Майер, Франс Нильсен, Мортен Поульсен, Петер Регин, Патрик Русселль, Фредерик Сторм, Никлас Хардт, Юлиан Якобсен.
США: Кэм Аткинсон, Брайан Гиббонс, Джонни Годро, Алекс Дебринкэт, Патрик Кейн, Блейк Коулман, Крис Крайдер, Дилан Ларкин, Андерс Ли, Сонни Милано, Дерек Райан, Тейдж Томпсон, Колин Уайт.
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