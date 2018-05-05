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Чемпионат мира по хоккею 2018: Дания — США (5 мая, 21:15)
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Чемпионат мира по хоккею 2018: Дания — США (5 мая, 21:15) 

Рамблер 11 минут назад
Фото: Reuters
Стартовал матч чемпионата мира по хоккею 2018 года Дания — США.
Для обеих команд это второй поединок на турнире. Накануне и Дания, и США одержали победы: американцы довольно неожиданно переиграли канадцев (5:4 по буллитам), а датчане обыграли серебряных медалистов последней Олимпиады немцев (3:2 по буллитам).
На прошлогоднем мировом первенстве жребий также свел сборные Дании и Соединенных Штатов. Тогда американцы разгромили скандинавов 7:2.
Составы команд
Тренеры
Дания: Янне Карлссон.
США: Джефф Блэшилл.
Вратари
Дания: Фредерик Андерсен, Себастьян Дам, Симон Нильсен, Джордж Серенсен.
США: Скотт Дарлинг, Кейт Кинкейд, Чарли Линдгрен.
Защитники
Дания: Николас Йенсен, Йеспер Йенсен, Эмиль Кристенсен, Филип Ларсен, Матиас Лассен, Стефан Лассен, Оливер Лауридсен, Даниэль Нильсен.
США: Уилл Батчер, Ник Дженсен, Джордан Истерли, Алек Мартинес, Коннор Мерфи, Нил Пионк, Куинн Хьюз.
Нападающие
Дания: Матиас Хансен Бау, Патрик Бьеркстранд, Йеспер Йенсен, Никлас Йенсен, Мадс Кристенсен, Мортен Мадсен, Николай Майер, Франс Нильсен, Мортен Поульсен, Петер Регин, Патрик Русселль, Фредерик Сторм, Никлас Хардт, Юлиан Якобсен.
США: Кэм Аткинсон, Брайан Гиббонс, Джонни Годро, Алекс Дебринкэт, Патрик Кейн, Блейк Коулман, Крис Крайдер, Дилан Ларкин, Андерс Ли, Сонни Милано, Дерек Райан, Тейдж Томпсон, Колин Уайт.
Проследить за ходом матча вы можете на «Чемпионате».
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