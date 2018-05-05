Будущим вечером, 6 мая в 21:15 по московскому времени, состоится матч чемпионата мира по хоккею 2018 года между сборными Словакии и Швейцарии. Соперники по группе А встретятся на «Роял Арене» в столице Дании Копенгагене.
Шесть лет прошло с тех пор как словаки и швейцарцы сходились друг против друга на льду — на групповом этапе мирового первенства 2012 года победы со счетом 1:0 добилась команда Словакии.
Спортивные эксперты считают фаворитом матча сборную Словакии, однако допускают, что добротная команда Швейцарии, к тому же уже одержавшая одну победу на чемпионате мира нынешнего года, способна удивить как аналитиков, так и соперников.
Составы команд
Тренеры
Словакия: Крэйг Рэмзи.
Швейцария: Патрик Фишер.
Вратари
Словакия: Денис Годла, Патрик Рыбар, Марек Чильяк.
Швейцария: Рето Берра, Леонардо Дженони, Жилль Зенн.
Защитники
Словакия: Доминик Граняк, Марио Грман, Марек Дялога, Андрей Секера, Мартин Фегервары, Михал Чайковски, Адам Яношик, Кристиан Ярош.
Швейцария: Йоэль Дженацци, Рафаэль Диас, Йонас Зигенталер, Дин Кукан, Мирко Мюллер, Дэйв Суттер, Рамон Унтерзандер, Михаэль Фора, Лукас Фрик.
Нападающие
Словакия: Мартин Бакош, Давид Бондра, Давид Буц, Марцел Гашчак, Марек Говорка, Михал Криштоф, Андрей Кудрна, Томаш Марцинко, Юрай Микуш, Ладислав Надь, Патрик Свитана, Павол Скалицки, Лукаш Цингел, Томаш Юрчо.
Швейцария: Свен Андригетто, Крис Бальтисбергер, Самуэль Вальзер, Йоэль Вермин, Энцо Корви, Симон Мозер, Нино Нидеррайтер, Дамьен Риа, Ноа Род, Томас Рюфенахт, Гаэтан Хас, Грегори Хофман, Рето Шеппи, Тристан Шервай.
Проследить за ходом матча вы сможете на «Чемпионате».