Чемпионат мира по хоккею 2018: Словакия — Швейцария (6 мая, 21:15), прогноз

Будущим вечером, 6 мая в 21:15 по московскому времени, состоится матч чемпионата мира по хоккею 2018 года между сборными Словакии и Швейцарии. Соперники по группе А встретятся на «Роял Арене» в столице Дании Копенгагене.

Шесть лет прошло с тех пор как словаки и швейцарцы сходились друг против друга на льду — на групповом этапе мирового первенства 2012 года победы со счетом 1:0 добилась команда Словакии.

Спортивные эксперты считают фаворитом матча сборную Словакии, однако допускают, что добротная команда Швейцарии, к тому же уже одержавшая одну победу на чемпионате мира нынешнего года, способна удивить как аналитиков, так и соперников.

Составы команд

Тренеры

Словакия: Крэйг Рэмзи.

Вратари

Швейцария: Рето Берра, Леонардо Дженони, Жилль Зенн.

Защитники

Нападающие