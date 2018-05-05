Воскресным вечером, 6 мая в 21:15 по московскому времени, на льду стадиона «Йюске Банк Боксен» в датском Хернинге сыграют соперники по группе В чемпионата мира по хоккею 2018 года — Латвия и Финляндия.
Для обеих команд это будет уже второй матч на турнире. Ранее Латвия в овертайме победила норвежцев (3:2), а финны разгромили дебютантов мировых первенств из Южной Кореи (8:1).
По мнению специалистов, сборная Финляндии является очевидным фаворитом завтрашнего матча, проследить за ходом которого вы сможете на «Чемпионате».
Составы команд
Тренеры
Латвия: Боб Хартли.
Финляндия: Лаури Марьямяки.
Вратари
Латвия: Кристерс Гудлевскис, Матис Кивлениекс, Элвис Мерзликин.
Финляндия: Ээро Кильпеляйнен, Харри Сятери, Вилле Хуссо.
Защитники
Латвия: Увис Балинскис, Гунтис Галвиньш, Кристапс Зиле, Кристиан Рубинс, Эдгарс Сиксна, Кристапс Сотниекс, Ральф Фрейбергс, Оскар Цибульскис.
Финляндия: Томми Кивисте, Миика Койвисто, Нико Миккола, Маркус Нутиваара, Вилле Покка, Юусо Риикола, Миро Хейсканен, Юлиус Хонка.
Нападающие
Латвия: Родриго Аболс, Рудольф Балцерс, Оскар Батня, Роберт Букартс, Рихард Букартс, Андрис Джериньш, Никита Евпалов, Микс Индрашис, Мартиньш Карсумс, Рональд Кениньш, Гинтс Мейя, Виталий Павлов, Френкс Разгалс, Микелис Редлихс, Гунарс Скворцов.
Финляндия: Марко Анттила, Себастьян Ахо, Микаэль Гранлунд, Пекка Йормакка, Каспери Капанен, Сакари Маннинен, Саку Мяэналанен, Мика Ниеми, Олли Палола, Янне Песонен, Микко Рантанен, Вели-Матти Савинайнен, Антти Суомела, Теуво Терявяйнен.