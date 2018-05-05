Чемпионат мира по хоккею 2018: Латвия — Финляндия (6 мая, 21:15), прогноз

Воскресным вечером, 6 мая в 21:15 по московскому времени, на льду стадиона «Йюске Банк Боксен» в датском Хернинге сыграют соперники по группе В чемпионата мира по хоккею 2018 года — Латвия и Финляндия.

Для обеих команд это будет уже второй матч на турнире. Ранее Латвия в овертайме победила норвежцев (3:2), а финны разгромили дебютантов мировых первенств из Южной Кореи (8:1).

По мнению специалистов, сборная Финляндии является очевидным фаворитом завтрашнего матча, проследить за ходом которого вы сможете на « Чемпионате ».

Составы команд

Тренеры

Финляндия: Лаури Марьямяки.

Вратари

Защитники

Нападающие