Российского хоккеиста признали третьей звездой дня в НХЛ

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов признан третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщает ТАСС

Кузнецов в матче против «Питтсбург Пингвинз» забросил шайбу и отметился двумя результативными передачами. Столичная команда победила со счетом 6:3.

Первой звездой стал нападающий «Виннипег Джетс» Кайл Коннор , набравший три (2+1) очка в матче с «Нэшвилл Предаторз» (6:2, 3-2 в серии).