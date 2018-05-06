«Вашингтон» Овечкина поставил «Питтсбург» на грань вылета

Они верят, что могут победить.

«Вашингтон» выиграл у «Питтсбурга» матч, в котором соперник показал свой лучший хоккей, и ступил на неизведанную территорию.

Впервые за последние 12 лет, что Александр Овечкин играет в «Вашингтоне», его команда ведёт 3-2 в серии с «Питтсбургом».

Впервые у Александра Великого есть две попытки, чтобы выйти в финал конференции.

Впервые «столичные» прижали «Питтсбург» к стене, а сами имеют пространство для манёвра.

«Никто из нас там не был»

«Не знаю, могу ли точно сказать, что это может значить. Никто из нас никогда там не был», — сказал Ти Джей Оши.

В 2009 году Овечкин и Кросби впервые встретились в плей-офф. «Вашингтон» выиграл два первых матча, а в третьей игре всё решилось в овертайме — победа «Питтсбурга». Затем «пингвины» взяли две следующих встречи. Шестой матч «Вашингтон» выиграл в овертайме, но решающая игра в столице США прошла в одну калитку — 6:2 в пользу «Питтсбурга», который затем выиграл кубок Стэнли.

В 2016 году серия закончилась в шести матчах, причём «Питтсбург», уступив в первой игре, затем повёл в серии 3-1. В решающей встрече «Вашингтон» героически отыгрался в третьем периоде с 0:3, но затем был сломлен в овертайме.

В 2017 году «Питтсбург» снова вёл 3-1, позволил сопернику сравнять счёт в серии, но показал чемпионский настрой в седьмой встрече. «Вашингтон», который второй раз подряд выиграл «регулярку» и считался одним из главных фаворитов на кубок Стэнли, опять не смог пробиться в финал Востока.

Capitals Alex Ovechkin stands in the penalty box after a cross check on Penguins Sidney Crosby in the second period. pic.twitter.com/E9NvPbaZna— Matt Freed (@mattfreedpghpg) 2 мая 2018 г. Овечкин не сыграл ни одного матча в плей-офф после второго раунда. В интернете давно гуляет картинка, на которой Александр держит сумку с клюшками для гольфа вместо Кубка Стэнли.

Ещё одна победа, и уже фанаты «Вашингтона» смогут рисовать похожие картинки с Сидни Кросби.

«Офигенно круто!»

Проклятие, если так можно назвать ежегодные неудачи «Вашингтона», может быть снято. Овечкин никогда не был так близко к выходу в третий раунд.

Кажется, «Вашингтон» наконец-то поймал нужную волну. Когда команда гнётся, но не ломается. Когда лидеры играют как лидеры. Когда все чувствуют близкую победу.

Надо только дотянуться.

«Офигенно круто!» — сказал после матча Якуб Врана . Он употребил другое, непечатное слово, но «офигенно» тоже хорошо звучит.

Молодой чех был переведён в первое звено к Овечкину и Кузнецову в середине второго периода, а затем забил победный гол в третьей двадцатиминутке.

«На скамейке все были на одной волне, оставались на позитиве, разговаривали. Мы были единым кулаком, это можно было видеть по глазам. Мне всё равно, что мы никогда раньше не выходили в финал конференции. Я всегда фокусируюсь на следующей игре. Надо обладать короткой памятью, идти от игры к игре, слушаться тренеров и выполнять план на игру, тогда всё будет нормально», — сказал Евгений Кузнецов.

Евгений набрал в этом матче три очка. Он забил фантастический гол, сравняв счёт на первой минуте заключительного отрезка, а затем стал ассистентом победной шайбы.

«Мы верим. Знаем историю, знаем, что случалось с нами в прошлом. Но прямо сейчас мы верим и доверяем друг другу», — подытожил счастливый Ти Джей Оши.

«Мы едем в «Питтсбург» с одной целью. Всё просто», — сказал Барри Тротц.

«Питтсбург» завоевал два последних кубка Стэнли, и «Вашингтон» может преградить ему путь к третьему титулу подряд. В год, когда никто уже не называет «столичных» главным фаворитом.

Пока не называет. До тех пор, пока они не добьются четвёртой победы в этой серии.