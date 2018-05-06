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Кузнецов признан второй звездой дня в НХЛ
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Форвард «Вашингтона» Кузнецов признан второй звездой дня в НХЛ 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российский нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.
В воскресенье "Вашингтон" в пятом матче серии 1/4 финала НХЛ победил "Питтсбург" — 6:3. Кузнецов отметился одной заброшенной шайбой и двумя результативными передачами, на его счету в текущем плей-офф 13 (6+7) очков в 11 матчах. Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу "Вашингтона".
Первой звездой дня признан форвард "Виннипега" Кайл Коннор, три очка которого (две шайбы + передача) помогли команде победить "Нэшвилл" (6:2) и выйти вперед в серии (3-2).
Вторым в списке лучших игроков дня стал одноклубник Кузнецова нападающий Якуб Врана, отметившийся в матче с "Питтсбургом" шайбой и двумя передачами.
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