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Шайба Кузнецова в овертайме вывела «Вашингтон» в финал конференции
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Шайба Кузнецова в овертайме вывела «Вашингтон» в финал конференции 

Газета.Ru 9 часов назад
Фото: Газета.Ru
«Питтсбург Пингвингз» на домашней площадке уступил «Вашингтону Кэпиталз» в шестом матче полуфинальной серии Восточной конференции со счетом 1:2 (0:0, 1:1, 0:0, 0:1). Об этом сообщает «Советский спорт».
Счет в матче открыл нападающий «Вашингтона» Алекс Чиассон.
Через 10 минут была заброшена ответная шайба хоккеистом «Питтсбурга» Крисом Летангом.
Победную шайбу в овертайме «Вашингтону» принес Евгений Кузнецов
Хоккей. НХЛ — плей-офф. 1/2 финала — Восток. 6-й матч Питтсбург Пингвинз (Питтсбург) — Вашингтон Кэпиталз (Вашингтон) — 1: 2 (0:0, 1:1, 0:0, 0:1) Голы: 0:1 — Чиассон (Уокер, Бигл) — 22:13 (5x5), 1:1 — Летанг (Дюмулин, Кросби) — 31:52 (5x5), 1:2 — Кузнецов (Овечкин, Орлов) — 65:27 (5x5)
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