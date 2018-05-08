Шайба Кузнецова в овертайме вывела «Вашингтон» в финал конференции

«Питтсбург Пингвингз» на домашней площадке уступил «Вашингтону Кэпиталз» в шестом матче полуфинальной серии Восточной конференции со счетом 1:2 (0:0, 1:1, 0:0, 0:1). Об этом сообщает «Советский спорт».

Счет в матче открыл нападающий «Вашингтона» Алекс Чиассон

Через 10 минут была заброшена ответная шайба хоккеистом «Питтсбурга» Крисом Летангом

Победную шайбу в овертайме «Вашингтону» принес Евгений Кузнецов

Хоккей. НХЛ — плей-офф. 1/2 финала — Восток. 6-й матч Питтсбург Пингвинз (Питтсбург) — Вашингтон Кэпиталз (Вашингтон) — 1: 2 (0:0, 1:1, 0:0, 0:1) Голы: 0:1 — Чиассон (Уокер, Бигл) — 22:13 (5x5), 1:1 — Летанг (Дюмулин, Кросби) — 31:52 (5x5), 1:2 — Кузнецов (Овечкин, Орлов) — 65:27 (5x5)