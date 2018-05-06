Чемпионат мира по хоккею 2018: Россия — Австрия (6 мая, 13:15)

Начался второй матч сборной России на чемпионате мира по хоккею 2018 года. Сегодня россияне соперничают с австрийцами. Встреча проходит в Копенгагене (Дания) на стадионе «Роял Арена».

В первом матче турнира команда России разгромила французов со счетом 7:0. В свою очередь, австрийцы в дебюте турнира проиграли в дополнительное время сборной Швейцарии (2:3).

В последний раз команды России и Австрии встречались на мировом первенстве 2013 года. Тогда уверенно победила Россия — 8:4.

По словам экспертов, с наибольшей вероятностью сегодня Россия продолжит победную поступь, едва ли испытав серьезные трудности. Вы можете самостоятельно убедиться в этом, проследив за ходом матча на « Чемпионате ».

Составы команд

Тренеры

Австрия: Роджер Бадер.

Вратари

Защитники

Нападающие