Начался второй матч сборной России на чемпионате мира по хоккею 2018 года. Сегодня россияне соперничают с австрийцами. Встреча проходит в Копенгагене (Дания) на стадионе «Роял Арена».
В первом матче турнира команда России разгромила французов со счетом 7:0. В свою очередь, австрийцы в дебюте турнира проиграли в дополнительное время сборной Швейцарии (2:3).
В последний раз команды России и Австрии встречались на мировом первенстве 2013 года. Тогда уверенно победила Россия — 8:4.
По словам экспертов, с наибольшей вероятностью сегодня Россия продолжит победную поступь, едва ли испытав серьезные трудности. Вы можете самостоятельно убедиться в этом, проследив за ходом матча на «Чемпионате».
Составы команд
Тренеры
Россия: Илья Воробьев.
Австрия: Роджер Бадер.
Вратари
Россия: Василий Кошечкин, Игорь Шестеркин, Илья Сорокин.
Австрия: Бернхард Штаркбаум, Давид Киккерт, Давид Мадленер.
Защитники
Россия: Никита Зайцев, Никита Нестеров, Никита Трямкин, Динар Хафизуллин, Богдан Киселевич, Алексей Береглазов, Владислав Гавриков, Егор Яковлев.
Австрия: Мартин Шумниг, Штефан Ульмер, Марио Альтман, Лейн Вивайрос, Патрик Петер, Стивен Стронг, Клеменс Унтервегер, Доминик Хайнрих, Маркус Шлахер.
Нападающие
Россия: Кирилл Капризов, Павел Дацюк, Евгений Дадонов, Сергей Андронов, Никита Гусев, Никита Сошников, Артем Анисимов, Александр Барабанов, Павел Бучневич, Алексей Бывальцев, Михаил Григоренко, Илья Каблуков, Максим Мамин, Илья Михеев, Максим Шалунов.
Австрия: Патрик Шпаннринг, Патрик Обрист, Даниэль Вогер, Мануэль Ганаль, Лукас Кайнц, Константин Комарек, Брайан Леблер, Александр Раухенвальд, Михаэль Раффль, Лукас Хаудум, Фабио Хофер, Томас Хундертпфунд, Доминик Цвергер, Александер Циян, Петер Шнайдер.