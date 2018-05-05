15 самых красивых жён и подруг хоккеистов на ЧМ

У канадцев и американцев не только сильные составы, но и красивые девушки!
4 мая в Дании стартовал чемпионат мира по хоккею. Показываем вам самых красивых спутниц конкурентов сборной России в борьбе за золото мирового первенства.
Лоурен, подруга нападающего сборной Канады, Коннора Макдэвида.
Дайана, подруга защитника сборной Канады, Аарона Экблада.
Микаэла, подруга защитника сборной Канады, Дарнелла Нурса.
Тайлер, подруга защитника сборной США, Уилла Батчера.
Джордан, подруга нападающего сборной США, Блэйка Коулмена.
Рэйчел, подруга нападающего сборной США, Тэйджа Томпсона.
Эмели, жена вратаря сборной Швеции, Андерса Нильссона.
Линнея, подруга защитника сборной Швеции, Лоуренса Пилута.
Эмилия, подруга нападающего сборной Швеции, Рикарда Ракелля.
Микарита, подруга вратаря сборной Финляндии, Вилле Хуссо.
Хемскис, подруга вратаря сборной Финляндии, Харри Сятери.
Илариа, жена защитника сборной Франции, Йоанна Авитю.
Надя, жена нападающего сборной Чехии, Дмитрия Яшкина.
Клара, подруга нападающего сборной Чехии, Доминика Кубалика.
Элоиза, подруга нападающего сборной Швейцарии, Дамьена Риата.