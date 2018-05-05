15 самых красивых жён и подруг хоккеистов на ЧМ

Жёны и подруги хоккеистов на чемпионате мира — 2018. Фото

У канадцев и американцев не только сильные составы, но и красивые девушки!

4 мая в Дании стартовал чемпионат мира по хоккею. Показываем вам самых красивых спутниц конкурентов сборной России в борьбе за золото мирового первенства.

Публикация от Lauren Kyle (@laurenkyle1) 25 Июн 2017 в 1:31 PDT

Публикация от Aaron Ekblad (@aaronekblad5) 31 Июл 2017 в 11:30 PDT

Микаэла, подруга защитника сборной Канады, Дарнелла Нурса.

Публикация от Mikayla Marrelli (@mikaylamarrelli) 1 Ноя 2017 в 4:46 PDT

Джордан, подруга нападающего сборной США, Блэйка Коулмена.

Публикация от Jordan Daigle (@jordan_daigle) 25 Фев 2018 в 2:19 PST

Рэйчел, подруга нападающего сборной США, Тэйджа Томпсона.

Публикация от Rachel Stackpole (@rachel_stacky) 24 Июн 2017 в 4:53 PDT

Публикация от Emelie Nevanperä (@emelienevanpera) 14 Апр 2018 в 3:43 PDT

Линнея, подруга защитника сборной Швеции, Лоуренса Пилута.

Публикация от Linnéa Sjöbring (@linneasjobring) 17 Фев 2018 в 12:53 PST

Публикация от Emmeli Lindkvist (@emmelilindkvist) 3 Июн 2016 в 10:30 PDT

Микарита, подруга вратаря сборной Финляндии, Вилле Хуссо.

Публикация от NPC Bikini Athlete (@miiacarita) 3 Фев 2018 в 9:54 PST

Хемскис, подруга вратаря сборной Финляндии, Харри Сятери.

Публикация от @hemskis 20 Апр 2018 в 6:43 PDT

Илариа, жена защитника сборной Франции, Йоанна Авитю.

Публикация от Ilariia Gorelova-Auvitu (@ilariia_gorelova) 4 Апр 2018 в 9:23 PDT

Публикация от Dmitrij Jaškin (@jaaskhim26) 16 Авг 2016 в 4:47 PDT

Клара, подруга нападающего сборной Чехии, Доминика Кубалика.

Публикация от Dominik Kubalík (@kubalda18) 5 Июн 2017 в 1:16 PDT