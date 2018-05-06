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Шестеркин дебютировал на чемпионате мира
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Шестёркин дебютировал на чемпионатах мира, заменив в воротах Кошечкина 

Чемпионат.com 29 минут назад
Фото: РИА Новости
Начался третий период матча группового этапа чемпионата мира по хоккею между сборными Австрии и России (0:6). «Чемпионат» прямую текстовую онлайн-трансляцию встречи.
После 40 минут игры голкипер Василий Кошечкин уступил место в воротах Игорю Шестёркину, который играет в третьем периоде и проводит дебютный в карьере матч на чемпионатах мира по хоккею. Голкипер магнитогорского «Металлурга» успел парировать все 14 бросков из 14, которые австрийцы сумели произвести по воротам российской национальной команды.
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