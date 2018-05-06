Шестеркин дебютировал на чемпионате мира

Шестёркин дебютировал на чемпионатах мира, заменив в воротах Кошечкина

Начался третий период матча группового этапа чемпионата мира по хоккею между сборными Австрии и России (0:6). «Чемпионат» прямую текстовую онлайн-трансляцию встречи. После 40 минут игры голкипер Василий Кошечкин уступил место в воротах Игорю Шестёркину , который играет в третьем периоде и проводит дебютный в карьере матч на чемпионатах мира по хоккею. Голкипер магнитогорского «Металлурга» успел парировать все 14 бросков из 14, которые австрийцы сумели произвести по воротам российской национальной команды.