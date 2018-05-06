Чемпионат мира по хоккею 2018: Россия — Австрия. 7:0

Сборная России продолжает громить соперников на чемпионате мира по хоккею. На этот раз со счетом 7:0 была обыграна команда Австрии.

Первый и второй периоды оказались самыми результативными для россиян, забросивших в каждом по три шайбы.

Игроки обеих команд удалялись по одному разу.