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Чемпионат мира по хоккею 2018: Россия — Австрия. 7:0
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Чемпионат мира по хоккею 2018: Россия — Австрия. 7:0 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Сборная России продолжает громить соперников на чемпионате мира по хоккею. На этот раз со счетом 7:0 была обыграна команда Австрии.
Первый и второй периоды оказались самыми результативными для россиян, забросивших в каждом по три шайбы.
Голами в составе российской команды отметились Михаил Григоренко (дважды), Артем Анисимов, Александр Барабанов, Кирилл Капризов и Максим Мамин.
Передачи им отдали Павел Бучневич, Илья Михеев, Егор Яковлев, Артем Анисимов, Павел Дацюк, Евгений Дадонов и Кирилл Капризов.
Австрийский вратарь Давид Мадленер провел полный матч, а начинавшего встречу Василия Кошечкина тренерский штаб сборной России заменил в третьем периоде на Игоря Шестеркина.
Игроки обеих команд удалялись по одному разу.
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