Чемпионат мира по хоккею 2018: Швеция — Чехия (6 мая, 17:15)

На чемпионате мира по хоккею стартовал матч сборных Швеции и Чехии. Игра проходит на «Роял Арене» в Копенгагене (Дания).

Для обеих команд матч станет вторым на турнире. Ранее действующие чемпионы мира шведы со счетом 5:0 разгромили Белоруссию, а чехи в овертайме оказались сильнее Словакии (3:2).

Последний раз на мировых первенствах команды встречались друг с другом в 2016 году. Тогда чехи одержали победу в рамках группового этапа (4:2). Между тем самая последняя игра между ними, на Шведских играх в прошлом месяце, принесла победу скандинавам (3:1).

Узнайте, как пройдет и чем закончится сегодняшнее противостояние, на « Чемпионате ».

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