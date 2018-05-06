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Чемпионат мира по хоккею 2018: Швеция — Чехия (6 мая, 17:15)
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Чемпионат мира по хоккею 2018: Швеция — Чехия (6 мая, 17:15) 

Рамблер 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
На чемпионате мира по хоккею стартовал матч сборных Швеции и Чехии. Игра проходит на «Роял Арене» в Копенгагене (Дания).
Для обеих команд матч станет вторым на турнире. Ранее действующие чемпионы мира шведы со счетом 5:0 разгромили Белоруссию, а чехи в овертайме оказались сильнее Словакии (3:2).
Последний раз на мировых первенствах команды встречались друг с другом в 2016 году. Тогда чехи одержали победу в рамках группового этапа (4:2). Между тем самая последняя игра между ними, на Шведских играх в прошлом месяце, принесла победу скандинавам (3:1).
Узнайте, как пройдет и чем закончится сегодняшнее противостояние, на «Чемпионате».
Составы команд
Тренеры
Швеция: Рикард Гренборг.
Чехия: Йозеф Яндач.
Вратари
Швеция: Филип Густавссон, Андерс Нильссон, Магнус Хелльберг.
Чехия: Доминик Граховина, Давид Риттих, Павел Францоуз.
Защитники
Швеция: Адам Альмквист, Микаэль Викстранд, Эрик Густафссон, Джон Клингберг, Адам Ларссон, Хампус Линдхольм, Лоуренс Пилут, Оливер Экман-Ларссон.
Чехия: Филип Гронек, Радко Гудас, Михал Йордан, Михал Моравчик, Давид Мусил, Филип Пирохта, Мартин Планек, Адам Полашек, Давид Скленичка, Либор Шулак.
Нападающие
Швеция: Лиас Андерссон, Микаэль Баклунд, Якоб де ла Роуз, Мика Зибанеджад, Адриан Кемпе, Карл Клингберг, Юхан Ларссон, Джон Норман, Густав Нюквист, Элиас Петтерссон, Магнус Пяаярви, Рикард Ракелль, Деннис Эверберг, Маттиас Янмарк.
Чехия: Робин Ганзл, Томаш Гика, Роман Горак, Мартин Каут, Роберт Коусал, Доминик Кубалик, Андрей Нестрашил, Мартин Нечас, Томаш Плеканец, Михал Ржепик, Радек Факса, Филип Хитил, Роман Червенка, Давид Штястны, Дмитрий Яшкин.
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