Чемпионат мира по хоккею 2018: Германия — Норвегия (6 мая, 17:15)

В датском Хернинге стартовал матч чемпионата мира по хоккею 2018 года между сборными Германии и Норвегии.

Ранее обе команды потерпели поражения в своих первых матчах на турнире: немцы уступили датчанам по буллитам (2:3), а норвежцы — латвийцам в дополнительное время (2:3).

Друг с другом Германия и Норвегия встречались на групповом этапе Олимпийских игр нынешнего года. Тогда сильнее оказались немцы (2:1 по буллитам), в итоге завоевавшие серебряные медали. Последний матч команд в рамках первенств мира датирован 2012 годом. Игра шестилетней давности закончилась разгромом немцев 4:12.

Случится ли разгром на этот раз, и кто кому его учинит, вы можете узнать на « Чемпионате ».

Составы команд

Тренеры

Вратари

Защитники

Нападающие