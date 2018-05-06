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Чемпионат мира по хоккею 2018: Германия — Норвегия (6 мая, 17:15)
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Чемпионат мира по хоккею 2018: Германия — Норвегия (6 мая, 17:15) 

Рамблер 21 минуту назад
Фото: Reuters
В датском Хернинге стартовал матч чемпионата мира по хоккею 2018 года между сборными Германии и Норвегии.
Ранее обе команды потерпели поражения в своих первых матчах на турнире: немцы уступили датчанам по буллитам (2:3), а норвежцы — латвийцам в дополнительное время (2:3).
Друг с другом Германия и Норвегия встречались на групповом этапе Олимпийских игр нынешнего года. Тогда сильнее оказались немцы (2:1 по буллитам), в итоге завоевавшие серебряные медали. Последний матч команд в рамках первенств мира датирован 2012 годом. Игра шестилетней давности закончилась разгромом немцев 4:12.
Случится ли разгром на этот раз, и кто кому его учинит, вы можете узнать на «Чемпионате».
Составы команд
Тренеры
Германия: Марко Штурм.
Норвегия: Петтер Торесен.
Вратари
Германия: Матиас Нидербергер, Тимо Пильмайер, Никлас Тройтле.
Норвегия: Хенрик Хольм, Ларс Хеуген, Хенрик Хеукеланд.
Защитники
Германия: Янник Зайденберг, Деннис Зайденберг, Бьерн Крупп, Оливер Мебус, Мориц Мюллер, Йонас Мюллер, Корбиниан Хольцер, Бернхард Эбнер.
Норвегия: Александер Бонсаксен, Кристиан Булль, Йоханнес Йоханнесен, Деннис Свеум, Виллиам Стрем, Даниэль Сервик, Юнас Холес, Стефан Эспеланд.
Нападающие
Германия: Маркус Айзеншмид, Мануэль Видерер, Леон Драйзайтль, Доминик Кагун, Николас Креммер, Марк Михаэлис, Марсель Мюллер, Марсель Небельс, Маттиас Плахта, Даниэль Пьетта, Фредерик Тиффельс, Себастьян Увира, Патрик Хагер, Ясин Эхлиз.
Норвегия: Андерс Бастиансен, Томас Валькве Ольсен, Томми Кристиансен, Тобиас Линдстрем, Матис Олимб, Кен-Андре Олимб, Никлас Роэст, Мартин Реймарк, Эйрик Сальстен, Стеффен Торесен, Матиас Треттенес, Кристиан Форсберг, Микаэль Хага, Лудвиг Хофф.
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