Чемпионат мира по хоккею 2018: Россия — Белоруссия (7 мая, 17:15), прогноз

Завтра, 7 мая, сборная России проведет свой третий матч на чемпионате мира по хоккею 2018 года. В 17:15 по московскому времени на копенгагенской «Роял Арене» противостоять россиянам будут белорусы.

Пока завтрашние соперники показывают противоположные результаты на мировом первенстве: если Россия выиграла оба матча (разгромив 7:0 и французов, и австрийцев), то Белоруссия обе встречи проиграла (0:5 — Швеции, 2:6 — Франции).

Последний раз друг против друга россияне и белорусы играли в конце января — товарищеский матч закончился со счетом 3:0 в пользу России. Последняя игра на чемпионатах мира, в 2015-м, также принесла победу россиянам — 7:0.

Хоккейные эксперты считают команду России очевидным фаворитом предстоящего матча. Проследить за ним вы сможете на « Чемпионате ».

Составы команд

Тренеры

Белоруссия: Дэйв Льюис.

Вратари

Защитники

Нападающие