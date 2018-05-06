Завтра, 7 мая, сборная России проведет свой третий матч на чемпионате мира по хоккею 2018 года. В 17:15 по московскому времени на копенгагенской «Роял Арене» противостоять россиянам будут белорусы.
Пока завтрашние соперники показывают противоположные результаты на мировом первенстве: если Россия выиграла оба матча (разгромив 7:0 и французов, и австрийцев), то Белоруссия обе встречи проиграла (0:5 — Швеции, 2:6 — Франции).
Последний раз друг против друга россияне и белорусы играли в конце января — товарищеский матч закончился со счетом 3:0 в пользу России. Последняя игра на чемпионатах мира, в 2015-м, также принесла победу россиянам — 7:0.
Хоккейные эксперты считают команду России очевидным фаворитом предстоящего матча. Проследить за ним вы сможете на «Чемпионате».
Составы команд
Тренеры
Россия: Илья Воробьев.
Белоруссия: Дэйв Льюис.
Вратари
Россия: Василий Кошечкин, Илья Сорокин, Игорь Шестеркин.
Белоруссия: Михаил Карнаухов, Иван Кульбаков, Виталий Трус.
Защитники
Россия: Алексей Береглазов, Владислав Гавриков, Никита Зайцев, Богдан Киселевич, Никита Нестеров, Никита Трямкин, Динар Хафизуллин, Егор Яковлев.
Белоруссия: Павел Воробей, Владимир Денисов, Роман Дюков, Дмитрий Коробов, Евгений Лисовец, Никита Устиненко, Степан Фальковский, Кристиан Хенкель.
Нападающие
Россия: Сергей Андронов, Артем Анисимов, Александр Барабанов, Павел Бучневич, Алексей Бывальцев, Михаил Григоренко, Никита Гусев, Евгений Дадонов, Павел Дацюк, Илья Каблуков, Кирилл Капризов, Максим Мамин, Илья Михеев, Никита Сошников, Максим Шалунов.
Белоруссия: Артур Гаврус, Артем Демков, Сергей Дрозд, Артем Кислый, Александр Китаров, Евгений Ковыршин, Артем Левша, Шарль Ленгле, Александр Матерухин, Александр Павлович, Джефф Плэтт, Павел Развадовский, Максим Сушко, Егор Шарангович.