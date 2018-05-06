Чемпионат мира по хоккею 2018: США — Германия (7 мая, 17:15), прогноз

В понедельник, 7 мая, один из фаворитов чемпионата мира по хоккею 2018 года сборная США проведет уже третий матч на турнире. Соперниками американцев на льду арены «Йюске Банк Боксен» в Хернинге (Дания) станут серебряные медалисты Олимпиады в Пхенчхане немцы. Встреча начнется в 17:15 по московскому времени.

Ранее хоккеисты сборной Соединенных Штатов неожиданно обыграли канадцев (5:4 по буллитам) и ожидаемо разгромили хозяев мирового первенства датчан (4:0).

Спортивные эксперты не прогнозируют американцам проблем и в матче с Германией. Проследить за его ходом вы сможете на « Чемпионате ».

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