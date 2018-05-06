В понедельник, 7 мая, один из фаворитов чемпионата мира по хоккею 2018 года сборная США проведет уже третий матч на турнире. Соперниками американцев на льду арены «Йюске Банк Боксен» в Хернинге (Дания) станут серебряные медалисты Олимпиады в Пхенчхане немцы. Встреча начнется в 17:15 по московскому времени.
Ранее хоккеисты сборной Соединенных Штатов неожиданно обыграли канадцев (5:4 по буллитам) и ожидаемо разгромили хозяев мирового первенства датчан (4:0).
Спортивные эксперты не прогнозируют американцам проблем и в матче с Германией. Проследить за его ходом вы сможете на «Чемпионате».
Составы команд
Вратари
США: Скотт Дарлинг, Кейт Кинкейд, Чарли Линдгрен.
Германия: Никлас Тройтле, Тимо Пильмайер, Матиас Нидербергер.
Защитники
США: Уилл Батчер, Ник Дженсен, Джордан Истерли, Алек Мартинес, Коннор Мерфи, Нил Пионк, Куинн Хьюз.
Германия: Деннис Зайденберг, Янник Зайденберг, Бьерн Крупп, Оливер Мебус, Мориц Мюллер, Йонас Мюллер, Корбиниан Хольцер, Бернхард Эбнер.
Нападающие
США: Кэм Аткинсон, Брайан Гиббонс, Джонни Годро, Алекс Дебринкэт, Патрик Кейн, Блейк Коулман, Крис Крайдер, Дилан Ларкин, Андерс Ли, Сонни Милано, Дерек Райан, Тейдж Томпсон, Колин Уайт.
Германия: Маркус Айзеншмид, Мануэль Видерер, Леон Драйзайтль, Доминик Кагун, Николас Креммер, Марк Михаэлис, Марсель Мюллер, Марсель Небельс, Маттиас Плахта, Даниэль Пьетта, Фредерик Тиффельс, Себастьян Увира, Патрик Хагер, Ясин Эхлиз.