Сборная Швеции по хоккею одержала вторую подряд победу на чемпионате мира 2018 года, обыграв команду Чехии со счетом 3:2.
Первый период встречи завершился для шведов с весомым преимуществом в две шайбы (2:0), однако во втором забили лишь чехи (0:1). Третий период оказался равным — 1:1.
Голы на свой счет записали шведы Рикард Ракелль, Маттиас Янмарк и Мика Зибанеджад. В составе чешской сборной отличились Филип Гронек и Томаш Гика.
Свои имена как авторов голевых передач в протокол игры записали шведы Маттиас Янмарк, Хампус Линдхольм и Рикард Ракелль (дважды). Ассистировавшие партнерам чехи — это Роман Червенка и Радек Факса (дважды).
Шведский вратарь Магнус Хелльберг провел матч «от звонка до звонка», а чех Давид Риттих был заменен в самой концовке третьего периода.
Игроки сборной Швеции были удалены с площадки шесть раз, а чехи пять.
Одним из двух главных судей встречи был россиянин Константин Оленин.