Чемпионат мира по хоккею 2018: Швеция — Чехия. 3:2

Сборная Швеции по хоккею одержала вторую подряд победу на чемпионате мира 2018 года, обыграв команду Чехии со счетом 3:2.

Первый период встречи завершился для шведов с весомым преимуществом в две шайбы (2:0), однако во втором забили лишь чехи (0:1). Третий период оказался равным — 1:1.

Свои имена как авторов голевых передач в протокол игры записали шведы Маттиас Янмарк, Хампус Линдхольм и Рикард Ракелль (дважды). Ассистировавшие партнерам чехи — это Роман Червенка и Радек Факса (дважды).

Игроки сборной Швеции были удалены с площадки шесть раз, а чехи пять.