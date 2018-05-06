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Чемпионат мира по хоккею 2018: Германия — Норвегия. 4:5 Б
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Чемпионат мира по хоккею 2018: Германия — Норвегия. 4:5 Б 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Германия и Норвегия сумели выявить победителя своей встречи на чемпионате мира по хоккею 2018 года лишь в серии буллитов — сильнее оказались норвежцы, таким образом одержавшие первую победу на турнире.
Каждый из периодов матча завершался с равным счетом: первый — 2:2, второй — 1:1, третий — 1:1.
Шайбами в составе сборной Германии отметились Патрик Хагер (дважды), Марк Михаэлис и Янник Зайденберг, в составе Норвегии — Кен-Андре Олимб, Томас Валькве Ольсен, Андерс Бастиансен и Даниэль Сервик.
Передачи на свой счет записали немцы Леон Драйзайтль (трижды), Марсель Небельс и Маттиас Плахта. Партнерам ассистировали норвежцы Тобиас Линдстрем, Матис Олимб, Эйрик Сальстен и Томас Валькве Ольсен.
Оба голкипера — Тимо Пильмайер (Германия) и Хенрик Хеукеланд (Норвегия) — провели матчи полностью.
Удаления заслужили два немца и пять норвежцев.
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