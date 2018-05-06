Чемпионат мира по хоккею 2018: Германия — Норвегия. 4:5 Б

Германия и Норвегия сумели выявить победителя своей встречи на чемпионате мира по хоккею 2018 года лишь в серии буллитов — сильнее оказались норвежцы, таким образом одержавшие первую победу на турнире.

Каждый из периодов матча завершался с равным счетом: первый — 2:2, второй — 1:1, третий — 1:1.

Передачи на свой счет записали немцы Леон Драйзайтль (трижды), Марсель Небельс и Маттиас Плахта . Партнерам ассистировали норвежцы Тобиас Линдстрем, Матис Олимб, Эйрик Сальстен и Томас Валькве Ольсен.

Удаления заслужили два немца и пять норвежцев.