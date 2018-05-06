ЧМ-2018: сборная Норвегии в овертайме взяла верх над командой Германии

Сборная Норвегии выиграла свой второй матч на чемпионате мира по хоккею, проходящем в Дании. В матче группы А была одержана победа над командой Германии — 5:4 (2:2, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0).

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею—2018

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