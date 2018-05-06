Червенка: шведы нас не удивили, у них сильная сборная и много игроков из НХЛ

Нападающий сборной Чехии Роман Червенка подвёл итоги игры со с командой Швеции (2:3).

«Мы не расслаблялись в начале. У нас вчера была игра. Потихоньку раскатывались, и во втором периоде уже раскатились. Использовали свои шансы и забросили шайбу. Тяжело ли было играть во дворце, заполненном шведскими болельщиками? Нет, знаете, всегда лучше играть при полных трибунах. Всё равно, кого фанаты поддерживают. Сборную России пока что на турнире не видел. У нас следующий матч со Швейцарией, это всё, о чём мы думаем. У вас всегда хорошая команда, это будет тяжёлый матч.