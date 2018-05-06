Форвард сборной Чехии Горак: «Вероятно, я не вернусь в „Витязь“»

Форвард сборной Чехии Роман Горак высказался о развитии своей клубной карьеры. Игрок провел последние четыре сезона в клубе КХЛ «Витязи», контракт истек 30 апреля. Он провел в КХЛ 228 матчей, набрав 116 (59+57) очков.

«Пока у меня нет ясности по будущему, жду конца чемпионата мира, посмотрим, какие будут предложения. Про Северную Америку не думаю, это маловероятно. С «Витязем» ситуация сложная, не знаю, чем все закончится, но, вероятно, я не вернусь в Подмосковье», — сказал хоккеист.

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